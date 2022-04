जनरल मनोज पांडे बने सेना के 29वें थलसेना प्रमुख, नए अधिकारी के रूप में संभाला कार्यभार

नई दिल्ली: जनरल मनोज पांडे भारत के 29वें थलसेना प्रमुख बने हैं. शनिवार यानी की आज जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार संभाला है. जनरल पांडे पहले इंजीनियर कोर के अधिकारी हैं, जिन्होंने थलसेना की कमान संभाली हैं. इससे पहले 28 बार पैदल सेना, तोपखाना, बख्तरबंद रैजिमेंट के अधिकारी ही सेना प्रमुख बनते रहे हैं.

जनरल पांडे इसी साल 1 फरवरी को थल सेना के उप-प्रमुख बनने से पहले वह थल सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे. इस कमान पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा की जिम्मेदारी थी. जनरल मनोज पांडे ने ऐसे समय में कमान संभाली हैं, जब देश कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा (LAC) और (LOC) शामिल हैं.

General Manoj Pande, PVSM, AVSM, VSM, ADC takes over as the 29th #COAS of #IndianArmy from General MM Naravane.

जनरल मनोज पांडे, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ऐड डि कैंप ने जनरल एम एम नरवणे से #भारतीयसेना के 29वें #सेनाध्यक्ष का पदभार संभाला। pic.twitter.com/Mphsz1pvrP

