ग्रेटर नोएडा-गाजियाबाद में मौसम ने ली करवट, तेज आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार

Delhi NCR News: ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भीषण गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तेज हवाएं, आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना है. तापमान में गिरावट आएगी, जिससे गर्मी का असर कम होगा. वहीं फिलहाल आंधी तूफान चालू है.
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Greater Noida-Ghaziabad Weather: ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के निवासियों को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधियां और हल्की बारिश होने की संभावना है. तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे गर्मी का असर कम होगा. इस बीच, अभी धूल भरी आंधियां जारी हैं. खबर अपडेट किया जा रहा है.