हमारे पांव का कांटा... नए DGP का फिर दिखा शायराना अंदाज, इस बार अधिकारियों का भेजी चिट्ठी

OP Singh letter: हरियाणा पुलिस विभाग इन दिनों देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. सुसाइड के लगातार दो मामलों से पूरा देश चौंक गया. डीजीपी कपूर को लंबी लीव पर भेजा गया उनकी जगह ओपी सिंह नए कार्यकारी डीजीपी बनाए गए. ओपी सिंह पदभार संभालते ही अलग अंदाज में दिख रहे हैं. एक दिन पहले ही उन्होंने प्रदेश के पुलिस साथियों को संबोधित करते हुए एक ओपन लेटर लिखा. अब लगातार दूसरे दिन उन्होंने शायराना अंदाज में लेटर लिखा है. इस बार उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है. इस बार उन्होंने राहत इंदौरी का एक शेर लिखा है.

असल में इस चिट्ठी में उन्होंने हरियाणा पुलिस के अधिकारीयों को संबोधित किया है. उन्होंने लिखा कि मेरे प्रिय SP, DCP एवं CP अपराध के बारे में मेरी समझ ये है कि नब्बे प्रतिशत लोग अपने काम से मतलब रखते हैं. उनकी बस इतनी सी अपेक्षा होती है कि आते-जाते पुलिस उनको नाहक तंग ना करे और कभी कोई ठग-चोर, मुंहजोर-बदमाश गले पड़ जाये तो पीछा छुड़वा दे. आपसे आग्रह है कि पुलिसिंग फ्रिक्शन-फ्री रखें. चेकिंग पिन-पॉइंटेड, सूचना आधारित करें. वेरिफिकेशंस में सहयोगात्मक रवैया अपनायें, फुर्ती दिखायें.

पीड़ित को वही सम्मान दें जो...

उन्होंने यह भी लिख कि अपने दफ्तर, चौकी-थाने में आने वालों के लिए बैठने की जगह रखें जहां चाय-पानी, अखबार-मैगजीन हो. सुन कर समाधान करने वाला कोई व्यवहार-कुशल पुलिस कर्मी सामने मिले. सबसे शिष्टाचार से पेश आयें. पीड़ित को वही सम्मान दें जो कोई भी पुलिसकर्मी अपने से एक रैंक ऊपर के अधिकारी को देता है.

मुझे लगता है कि चार-पांच प्रतिशत गरीबी, मजबूरी या अनजाने में चोरी-ठगी में भटक आते हैं. उनसे जेल भरने के बजाय उन्हें सरकारी स्कीमों से जोड़ें. संभव है पेट भर जाने पर वो मेहनत-मजदूरी कर गुजारा कर लेंगे. दो-तीन प्रतिशत तैश में आकर किसी का थप्पड़ मुक्का कर देते हैं. उनसे जेल भरने का कोई तुक नहीं हैं. हीलिंग और रेकन्सिलीऐशन आजमायें. अब बचे एक-दो प्रतिशत. इन्होंने ठगी-बदमाशी को धंधा और शौक बना रखा है. इनपर सारे कानून पढ़ दें. इनकी काली कमाई जब्त कर लें. जेल को इनका पक्का ठिकाना बना दें. ये बाहर रहेंगे तो किसी ना किसी को तंग करते ही रहेंगे. ये इनके जीन में है.

बेखौफ जीने का अवसर दें..

बच्चों और युवाओं (Gen Y, Gen Z, Gen Alpha) के प्रति वही बात व्यवहार रखें जो आप अपने भाई-बच्चों से रखते हैं. उनके जीवन शैली, वेश-भूषा और बोलचाल को जिज्ञासा से देखें. भविष्य वहीं हैं. जहां तक बच्चियो, बहनों और माताओं का प्रश्न है, आप इनको वही सम्मान दें जो मुझे देते हैं. ये समाज की आधारशिला हैं. देश की आधी आबादी हैं. इतिहास में पहली बार भारी तादाद में स्कूल-कॉलेज, दफ्तर-बाजार निकली हैं. इनकी जरूरत के हिसाब से पुलिसिंग को ढालें. इनको बेखौफ जीने का अवसर दें.

चिट्ठी के आखिर में डीजीपी ओपी सिंह ने मशहूर शायर राहत इंदौरी का एक शेर लिखा..

न हम-सफर न किसी हम-नशीं से निकलेगा

हमारे पांव का कांटा हमीं से निकलेगा

आखिर में डीजीपी ने यह भी लिखा कि व्यवस्था ने आपको समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का अवसर दिया है. पुरुषार्थ दिखायें. दफ्तर से निकलें, गाड़ियों से उतरें. लोग यहां हैं. समस्या यहां है. ये काम आप ही को करना है. सरकार के पास आपके अलावा कोई और तंत्र नहीं है. आपने लोगों के जीवन को सुगम बनाने और उन्हें महफूज रखने का बीड़ा स्वयं उठाया हुआ है. पूरा करें.