हरियाणा के इस जिले की बदलेगी 3500 करोड़ से तकदीर! एयरपोर्ट, रिंग रोड और सिक्स-लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर की सौगात

Haryana News: हरियाणा का अंबाला जिला 2026 में विकास का एक ऐतिहासिक साल देखने वाला है. इस जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए ₹3,500 करोड़ से ज्यादा की मेगा परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं. इन परियोजनाओं के पूरा होने से आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और जिले की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी.

ये जिला बनेगा तीन नेशनल हाईवे का हिस्सा

सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक ₹2,488 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे तीन नेशनल हाईवे हैं. इनमें अंबाला रिंग रोड और अंबाला-शामली सिक्स-लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर शामिल हैं. इन परियोजनाओं पर लगभग 60 से 66 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी का लक्ष्य इन सभी कामों को मार्च से जून 2026 तक पूरा करना है. इनके पूरा होने से शहर को बाहरी ट्रैफिक से राहत मिलेगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.

छात्राओं के लिए होगी बेहतर शैक्षिक सुविधाएं

अंबाला को शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है. लखनौर साहिब में VLDA कॉलेज का अधूरा काम फिर से शुरू किया जाएगा. इसके लिए ₹8 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया है और उम्मीद है कि कॉलेज जुलाई 2026 तक पूरा हो जाएगा. सेक्टर-10 में बन रही सरकारी महिला कॉलेज की बिल्डिंग भी जुलाई-अगस्त तक तैयार हो जाएगी, जिससे छात्राओं को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं मिलेंगी.

जिले में होगा नया सिविल अस्पताल तैयार

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए, जिला सिविल अस्पताल परिसर में 100 बेड की नई बिल्डिंग फरवरी 2026 तक पूरी हो जाएगी. लगभग ₹49 करोड़ की लागत से बनी इस बिल्डिंग में आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, OPD, ब्लड बैंक और पार्किंग की सुविधा होगी. इससे अस्पताल की कुल क्षमता 300 बेड हो जाएगी.

दो मंजिला बस स्टैंड भी होगा तैयार

परिवहन और पर्यावरण के लिहाज से भी साल 2026 महत्वपूर्ण होगा. अंबाला रोडवेज डिपो में पांच नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जाएंगी, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी. नारायणगढ़ में ₹10.49 करोड़ की लागत से बना दो मंजिला बस स्टैंड भी इसी साल जनता को समर्पित किया जाएगा.

खेल को भी मिलेगा बढ़ावा

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, महेश नगर पुलिस स्टेशन को नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा. खेलों को बढ़ावा देने के लिए, जिले में छह राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम का रेनोवेशन करने और उनमें से तीन में सिंथेटिक ट्रैक बिछाने की योजना है.

इससे शहर बनेगा आधुनिक और विकसित

इसके अलावा, नए साल में 1857 के शहीदों को समर्पित एक शहीद स्मारक, बैंक स्क्वायर, एक नाइट फ़ूड स्ट्रीट और एक घरेलू एयरपोर्ट भी जनता के लिए खोला जाएगा. ये सभी प्रोजेक्ट अंबाला को एक आधुनिक, सुविधाजनक और विकसित शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे.