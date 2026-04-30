अप्रैल का महीने खत्म होने को है और गर्मियां अपने चरम की ओर बढ़ रही हैं. ऐसे में दोपहर में चलने वाली गर्म हवाएं (लू) को हल्के में लेना ठीक नहीं है. गर्मियों की दोपहर में चलने वाली ये गर्म हवाएं सीधे हमारे शरीर के तापमान संतुलन को बिगाड़ देती है. अगर हम इस बात का थोड़ा ध्यान रखा जाए तो इसके असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है. गर्मियों में लू के प्रभाव को कम करने के संबंध में, एम्स दिल्ली के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. नवल विक्रम ने कुछ टिप्स बताये हैं जिनकों फॉलो करने से हम बहुत आसानी से लू के प्रकोप से खुद को बचा सकते हैं.

गर्मियों के मौसम में तेज धूप और गर्म हवाओं (लू) के प्रभाव को कम करने के संबंध में, एम्स दिल्ली के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. नवल विक्रम कहते हैं, 'जो लोग लू की चपेट में आने वाली परिस्थितियों में काम करते हैं, उन्हें ढीले कपड़े पहनने चाहिए और अपना सिर ढंक कर रखना चाहिए. यदि संभव हो तो हर दो घंटे के काम के बाद 15-20 मिनट छाया में आराम करें. शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए तरल पदार्थ का सेवन करते रहें... हर 30 से 45 मिनट में तरल पदार्थ लेते रहें.'

तेज धूप और लू से बचने के लिए करें ये उपाय

जब गर्मियों में तेज धूप और लू की वजह से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. तो हम इससे बचने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जिससे की हम अपने शरीर को हीट स्ट्रोक से बचा सकें. सबसे पहला काम हम करते हैं कि अपना कोई भी जरूरी काम दोपहर 11 बजे से 4 बजे के बीच टालते हैं. ताकि इस भीषण गर्मी के दौरान हमें बाहर न निकलना पड़े. अगर इस दौरान हमें किसी जरूरी काम से बाहर निकलना भी पड़ता है तो हमें इस दौरान सिर पर टोपी, गमछा या छाता का उपयोग करना चाहिए ताकि शरीर ढंका रहे और हम लू के प्रभाव से बच सकें.

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लू से बचने का सबसे बड़ा उपाय है पानी

गर्मियों के मौसम में जब सूर्य देवता अपने ताप से पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते हैं तब ऐसे समय पर आपको भी उनके कोपभाजन का शिकार बनना पड़ता है. लेकिन कुछ सावधानियों के साथ हम गर्मियों की तेज दोपहर में भी अपना काम निपटा सकते हैं. बस हमें थोड़ा सावधानी बरतते हुए काम करना होगा. गर्मियों में धूप और लू से बचने का सबसे कारक और सरल उपाय है पानी. अगर हम थोड़े-थोड़े समय पर पानी पीते रहें तो गर्मी और लू की वजह से शरीर से कम होने वाले पानी की मात्रा बराबर बनी रहती है और बराबार पानी पीते रहना चाहिए.

नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ORS जैसे घोल भी लें

जब गर्मी होती है तो शरीर से पानी पसीने के रूप में लगातार बहता रहता है. ऐसे में शरीर में लगातार पानी की कमी बनी रहती है. अगर ऐसी स्थिति में आप पानी पी-पी कर ऊब गए हों तो आपको पानी के साथ उसमें नींबू मिला लेना चाहिए, नींबू पानी के अलावा हम ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए छाछ, नारियल पानी या फिर ORS घोल जैसे पेय का प्रयोग भी कर सकते हैं. ये वो पेय हैं जो शरीर में पानी और नमक की कमी नहीं होने देते. खाने-पीने में भी हल्कापन रखें. तला-भुना और बहुत मसालेदार खाना कम करें, और फल-सब्जियां ज्यादा लें. जैसे - तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी ये वो फल हैं शरीर को ठंडक देते हैं.

गर्मी और लू से बचने के लिए ये उपाय भी हैं कारगर

कपड़ों का चुनाव भी मायने रखता है. ढीले-ढाले, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे. घर के अंदर रहें तो कोशिश करें कि कमरा ठंडा रहे पंखा, कूलर या एसी का इस्तेमाल करें. अगर बाहर से आए हैं तो तुरंत बहुत ठंडा पानी न पिएं, पहले थोड़ा सामान्य तापमान का पानी लें. और सबसे अहम अगर किसी को चक्कर आना, तेज सिरदर्द, उल्टी, या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज न करें. ये लू लगने के संकेत हो सकते हैं, ऐसे में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है. थोड़ी सावधानी और सही आदतें अपनाकर आप लू के खतरे से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं.

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