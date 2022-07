नोएडा के मेट्रो, फरीदाबाद के सर्वोदय और पलवल के अपेक्स सहित 7 बड़े अस्पतालों में IT की रेड, टैक्स चोरी का आरोप

नोएडा/फरीदाबाद: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोएडा, फरीदाबाद और पलवल के कई अस्पतालों में छापा मारा है. इन अस्पतालों से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. इन बड़े अस्पतालों में टैक्स चोरी की शिकायत थी. जिसको लेकर अलसुबह ही आईटी अधिकारियों ने छापामार कार्यवाही की है. कुल 7 अस्पतालों में आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में कार्यवाही की है.

फरीदाबाद के चार बड़े अस्पतालों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है. फरीदाबाद के QRG, सर्वोदय, SSB और एकॉर्ड अस्पताल में और अस्पताल से जुड़े लोगों के स्थानों पर रेड मारी गई है. रेड सुबह करीब 7.30 बजे से जारी है. वहीं पलवल में नेशनल हाईवे नंबर 19 स्थित अपेक्स हॉस्पिटल पर ईडी और इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई है. टीमें डॉक्टरों से पूछताछ कर रही हैं. अस्पताल के बाहर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है. फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल के मालिक राकेश गुप्ता के निवास पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी सुबह 6:00 बजे से जारी है.

ED के खिलाफ वाली याचिका SC ने खारिज की, बोली- गिरफ्तारी का तरीका मनमाना नहीं

जबकि नोएडा के एक बड़े हॉस्पिटल में भी IT ने रेड मारी है. नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल में IT की छापेमारी जारी है. सेक्टर 11–12 के दोनों मेट्रो हॉस्पिटल कार्यवाही जारी है. यहां 12 दर्जन से अधिक IT अफसरों की टीम लगी है. नोएडा NCR का हार्ट के बड़े अस्पतालों में से एक है. इन पर टैक्स चोरी, कैश ट्रांजेक्शन आयकर विभाग ने कार्यवाही की है.