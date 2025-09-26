Advertisement
Written By  Deepak Yadav|Last Updated: Sep 26, 2025, 07:52 AM IST

Jhajjar News: झज्जर मंडी में 70 हजार क्विंटल बाजरा अटका, सरकारी खरीद न शुरू होने से किसानों में रोष

Haryana News: झज्जर जिले की अनाज मंडी में इस बार बाजरे की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू न होने से किसान और आढ़ती दोनों परेशान हैं. मंडी में करीब 70 हजार क्विंटल बाजरा खुले में पड़ा हुआ है. किसानों का कहना है कि लंबे इंतजार के बावजूद सरकारी एजेंसियों की तरफ से खरीद की शुरुआत नहीं हुई है. इससे किसानों में रोष पनप रहा है.

किसानों ने बताया कि देर से खरीद शुरू होने के कारण अनाज खराब होने लगा है. एक किसान ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम रोज मंडी में आकर इंतजार करते हैं, लेकिन सरकारी खरीद शुरू नहीं हो रही. बारिश के कारण बाजरे में आधा नुकसान हो चुका है. यह स्थिति किसानों के लिए बेहद चिंताजनक है. दूसरे किसान ने कहा कि हमने अपनी शिकायत ए-सती पोर्टल पर दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला. सरकार को तुरंत खरीद शुरू करनी चाहिए. 

आढ़तियों का कहना है कि सरकारी खरीद न होने से मंडी का कामकाज ठप पड़ा हुआ है. इससे न केवल किसानों को नुकसान हो रहा है, बल्कि आढ़तियों की भी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है. मंडी में कामकाज ठप होने से व्यापार में कमी आई है, जिससे सभी संबंधित पक्ष परेशान हैं. किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते खरीद नहीं हुई तो वे मजबूरन अपना बाजरा बाहर बेचेंगे. साथ ही, किसानों ने नुकसान को देखते हुए सरकार से मुआवजे की मांग की है. प्रशासन से अपील की गई है कि जल्द से जल्द मंडी में खरीद प्रक्रिया शुरू कराई जाए, ताकि उन्हें और नुकसान न झेलना पड़े.

झज्जर अनाज मंडी में और बाजरा आने की संभावना बनी हुई है. ऐसे में बाजरा डालने में भी किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मंडी बाजरे से पूरी तरह से अटी हुई है, जो इस समस्या की गंभीरता को और बढ़ाता है.
इनपुट- सुमित कुमार

