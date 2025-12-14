Haryana Accident: झज्जर में कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा, एक छात्र की मौत और 8 छात्राओं समेत 31 घायल

Jhajjar Accident News: झज्जर जिले के कालियावास गांव के पास हुए स्कूल बस और रोडवेज बस हादसे में दादरी जिले के आर्यन स्कूल की एक छात्रा की मौत हो गई है. रोडवेज बस और स्कूल बस आपस में टकरा गई, जिससे स्कूल बस में सवार एक छात्रा की मौत हो गई और करीब 8 लड़कियों समेत 31 लोग घायल हो गए.

हरियाणा के झज्जर जिले में कोहरे का असर यातायात पर देखने को मिला है. झज्जर जिले के कालियावास गांव के पास हुए स्कूल बस और रोडवेज बस हादसे में दादरी जिले के आर्यन स्कूल की एक छात्रा की मौत हो गई है. रोडवेज बस और स्कूल बस आपस में टकरा गई, जिससे स्कूल बस में सवार एक छात्रा की मौत हो गई और करीब एक दर्जन लड़कियां घायल हो गई, जिनमें से 8 का इलाज जारी है.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर बस दुर्घटना पर दुख जताया. मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए दिवंगत छात्रा के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. सीएम नायब सैनी ने मृतक छात्रा के परिजनों के लिए 2.50 लाख रुपये और 8 उपचाराधीन घायलों के लिए 50 हजार रुपए की सहायता राशि की स्वीकृति दी है.

बता दें कि चरखी दादरी के आर्यन स्कूल की बस टूर के लिए झज्जर की ओर आ रही थी. इस हादसे में घायल हुई लड़कियों को दादरी जिले के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया है. जहां एक छात्रा इशिका को मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

ट्रक में टकराई श्रद्धालुओं से भरी बस

इसके अलावा रेवाड़ी रोड पर कुलाना चौक के समीप कोहरे के कारण एक सड़क हादसा हो गया. रेवाड़ी रोड पर खड़े ट्रक में खाटूश्याम से लौटते हुई बस टकरा गई, वहीं उसके पीछे चल रही दो बसों के आपस में टकरा जाने से कई यात्री घायल हो गए, जबकि एक बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे को लेकर जांच में जुटी.

धुंध के कारण आपस में टकराई तीन बसें

जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना उस समय हुई जब रेवाड़ी की ओर से झज्जर आ रही श्रद्धालु से भरी बस रास्ते में खड़े ट्रक से टकरा गई. वहीं ज्यादा धुंध होने के कारण ही उसके पीछे चल रही निजी सवारियों से भरी बस और एक रोडवेज बस भी आपस में टकरा गई. आज सुबह हुए हादसे में बसों में सवार यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं जबकि एक बस ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं. अचानक हुई टक्कर के कारण सवारी बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. वहीं इसके अलावा बहादुरगढ़ में आसौदा के पास केएमपी पर भी धुंध के कारण सड़क हादसा हुआ है.

सवारियों को आई हल्की चोटें

हादसे में बस में सवार कई यात्रियों को हल्की-फुल्की चोटें आई हैं, वहीं सवारी बस ड्राइवर का पैर बस के अगले हिस्से में फंसने से बुरी तरह कुचल गया. ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं बस ड्राइवर बेरी निवासी रवि ने बताया कि वे सवारियों को लेकर खाटू से झज्जर की ओर आ रहे थे. रास्ते में हाइवे पर बीच सड़क में ट्रक खड़ा था. जिसमें धुंध के कारण अचानक टक्कर लग गई.

पुलिस हादसे को लेकर जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस की मौजूदगी में घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए सामान्य अस्पताल झज्जर भिजवाया गया. गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. हादसे के चलते कुछ समय के लिए झज्जर-रेवाड़ी रोड पर जाम की स्थित भी बनी.

झज्जर जिले के साल्हावास थाने के एसएचओ हरेश कुमार ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण अधिक धुंध बताया जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

