हरियाणा में बड़ा हादसा! खुले नाले में गिरने से 4 साल के मासूम की मौत, इकलौते बेटे को खोकर परिवार में मचा कोहराम

Haryana Accident News: हरियाणा में दिल्ली के जनकपुरी में गढे में गिरकर से एक युवक की मौत की तरह ही झज्जर के बहादुरगढ़ में एक 4 साल के मासूम बच्चे की खुले नाले में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई. जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले सुल्तान का इकलौता बेटा अपनी बहन के साथ नाले के पास खेल रहा था, आइए विस्तार से जानें
Jhajhar News: हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक हृदयविदारक हादसे में 4 साल के मासूम बच्चे की गटर/नाले में गिरने से मौत हो गई. घटना जाखोदा गांव की है, जहां खुले पड़े बरसाती नाले ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं.
क्या हैं पुरा मामला?
जानकारी के अनुसार, 4 वर्षीय मयंक घर के पास खुले नाले के किनारे अपनी बड़ी बहन के साथ खेल रहा था. नाले में गंदे पानी के कारण काफी झाग बने हुए थे, जिससे वह गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाया और अचानक संतुलन खोने से उसमें गिर गया, परिजनों को करीब आधे घंटे बाद एहसास हुआ कि उनका इकलौता बेटा लापता है, काफी तलाश के बाद उसे नाले से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं.
गांव के लोग में रोष
मयंक के पिता सुल्तान, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अभी जाखोदा गांव में रहते हैं और एक किराने की दुकान पर हेल्पर का काम करते हैं. परिवार अपने इकलौते बेटे को खोने के गम में डूबा हुआ है. वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. जो बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल भेजा गया, पुलिस फिलहाल मामले को हादसा मान रही है. गांव के लोग में खुली नालियों को लेकर गुस्से में हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए उन्हें तुरंत ढक दिया जाए.
दिल्ली में भी ऐसी ही हुई थी घटना
दिल्ली के जनकपुरी एक दुखद घटना जहां पर सड़क पर खुले छोड़े गए गहरे गड्ढे में गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. जिसकी की पहचान 28 वर्षीय कमल के रूप में हुई है, वहीं एक मामला रोहिणी में हुई है, जहां रोहिणी जिले के बेगमपुर इलाके में काली माता मंदिर के सामने एक युवक गटर (खुली नाली) में गिर गया. जिससे उसकी मौत हो गई.
