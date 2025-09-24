बहादुरगढ़ में कार से स्टंट कर रहे युवकों को ACP ने हाईवे पर लगवाए पुशअप, जानें मामला

Haryana News: बहादुरगढ़ के रोहद टोल प्लाजा के पास नेशनल हाइवे पर कुछ युवक स्टंटबाजी कर रहे थे, जिसे एसीपी दिनेश सांगवान ने गंभीरता से लिया. यह मामला कल देर शाम का है, जब गश्त पर निकले एसीपी ने इन युवाओं को रोका और उन्हें सख्त फटकार लगाई.

एसीपी ने युवाओं का चालान काटने के बजाय उन्हें पुशअप्स लगाने की सजा दी. यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां लोग इस अनोखी सजा को लेकर चर्चा कर रहे हैं. एसीपी ने युवाओं को सड़क सुरक्षा का महत्व समझाते हुए उन्हें हाइवे पर ही पुशअप्स करने के लिए कहा. एसीपी दिनेश कुमार ने स्पष्ट किया कि स्टंटबाजी न केवल युवाओं के लिए खतरनाक है, बल्कि यह सड़क पर अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करती है. उन्होंने युवाओं को ट्रैफिक नियमों का पालन करने और ऐसी हरकतों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी.

एसीपी दिनेश कुमार एक अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियन हैं. वे लगातार 10 साल तक नेशनल चैम्पियन रहे हैं और 2010 में कामनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता था. बहादुरगढ़ में एसीपी के रूप में कार्यरत, उन्होंने पहले भी ट्रैफिक एसएचओ के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं. एसीपी दिनेश कुमार समय-समय पर सड़क पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हैं. उनका उद्देश्य युवाओं को अनोखे तरीकों से सबक सिखाना है ताकि वे सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सकें. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में कोई भी युवक ऐसा करता हुआ पकड़ा जाएगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट: सुमित कुमार