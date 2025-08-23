Jhajjar News: बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपये का सामान जलकर राख
Jhajjar News: बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपये का सामान जलकर राख

Jhajjar Accident News: बहादुरगढ़ के झज्जर रोड पर त्रिवेणी स्कूल के पास श्री बालाजी ट्रेडर द्वारा अवैध रूप से चलाए जा रहे पीवीसी गोदाम में भीषण आग लग गई. हालांकि, सूचना मिलने पर दमकल विभाग की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Harshit Singh|Last Updated: Aug 23, 2025, 02:44 PM IST

Jhajjar News: बहादुरगढ़ में सुबह-सुबह एक अवैध पीवीसी गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि उससे उठता धुआं आसमान तक छा गया और दूर से दिखाई दे रहा था, फ़िलहाल, आग पर काबू पा लिया गया है.

 ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग फैली

अवैध पीवीसी गोदाम से सटी दो कार वर्कशॉप तक आग फैलने का खतरा है. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए. लेकिन चूंकि प्लास्टिक और रबर का कचरा अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इसलिए अग्निशमन कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी कठिनाई हो रही है.

क्या है पूरा मामला

झज्जर रोड स्थित त्रिवेणी स्कूल के पास श्री बालाजी ट्रेडर के नाम से अवैध रूप से पीवीसी का गोदाम चलाया जा रहा था. अज्ञात कारणों से गोदाम में आग लग गई, देखते ही देखते आग ने गोदाम में रखे पूरे कबाड़ को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने से यहां रखा लाखों रुपये का प्लास्टिक और रबर का कबाड़ जलकर राख हो गया. हालांकि, अवैध पीवीसी गोदाम के साथ ही एसएलडी ऑटोमोबाइल कार सेल-परचेज सेंटर और मोटर्स वर्कशॉप भी है. आग फैलने का खतरा था, इसलिए वहां खड़ी गाड़ियों को बाहर निकाल लिया गया ताकि कोई नुकसान न हो, फिलहाल, आग पर काबू पा लिया गया है.

अवैध पीवीसी गोदामों के खिलाफ होगी कार्रवाई

फायर ब्रिगेड अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि आग बहुत भीषण था. जिला उपायुक्त ने बहादुरगढ़ में चल रहे सभी अवैध पीवीसी गोदामों को हटाने के लिए आदेश जारी कर रखे हैं. इसके बावजूद शहर में कई जगह इस तरह के कबाड़ के गोदाम सरेआम चल रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट- सुमित कुमार

 

