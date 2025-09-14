नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खुशहाल राठी ने बढ़ाया हरियाणा का मान
नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खुशहाल राठी ने बढ़ाया हरियाणा का मान

Haryana News: बहादुरगढ़ के खिलाड़ी खुशाल राठी ने रायपुर में आयोजित जूडो की कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया।अपने गांव पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Harshit Singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 02:59 PM IST

नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खुशहाल राठी ने बढ़ाया हरियाणा का मान

Jhajjar News: बहादुरगढ़ के 14 वर्षीय खिलाड़ी खुशहाल राठी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित सब जूनियर नेशनल गेम्स में जूडो के कुराश इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है. जीत के बाद जब खुशहाल बहादुरगढ़ पहुंचा तो गांव सांखोल के लोगों ने शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन से चौपाल तक उसका ढोल-नगाड़ों के साथ, खुली गाड़ी में भव्य स्वागत किया. ग्रामीणों ने फूलों और नोटों की मालाओं से उसका सम्मान किया.

स्वागत समारोह में बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक राजेश जून भी शामिल हुए. उन्होंने खुशहाल को अपनी ओर से 11 हजार रुपये की सम्मान राशि भेंट की और भविष्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया. विधायक ने कहा कि गांवों से निकलने वाले खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रहे हैं, जो प्रदेश की बेहतर खेल नीति का परिणाम है.

खुशाल राठी ने जीत का श्रेय माता-पिता और कोच को दिया
खुशहाल राठी वर्तमान में खरखौदा स्थित प्रताप स्कूल में कक्षा 10वीं का छात्र है. वह शिक्षा के साथ-साथ खेल में भी नियमित अभ्यास कर रहा है. उसने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता और कोच ओमप्रकाश दहिया को दिया, जो कि द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हैं.

कोच ओमप्रकाश दहिया ने बताया कि खुशहाल बचपन से ही खेलों के प्रति समर्पित रहा है और उसकी मेहनत ने उसे यह सफलता दिलाई है. कोच ने  विश्वास जताया कि आने वाले समय में खुशहाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन करेगा. कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने युवाओं को खेलों में भाग लेने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया.

Input-Sumit Tharan

