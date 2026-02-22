घर से निकले, लौटकर नहीं आए… जानवरों ने नोचा शव, पुलिस जांच में जुटी

Jhajjar News: झज्जर के खातीवास गांव में खेतों से एक व्यक्ति का शव मिला. व्यक्ति पिछले 6 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता था. मृतक की पहचान देवी राम निवासी एमपी माजरा गांव के रूप में हुई है. 17 फरवरी को अचानक से घर से लापता हो गए थे.
Haryana News: हरियाणा के झज्जर स्थित खातीवास गांव से एक मामला सामने आया है, जहां रविवार को खेतों में एक व्यक्ति का शव मिला. ये व्यक्ति पिछले 6 दिनों से घर से लापता था. बता दें कि शव की हालत इतनी भयावह थी कि उसे जंगली जानवरों ने बुरी तरह नोच दिया था. इस बात की सूचना मिलते ही दो थानों की और FSL की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी.
कब लापता हुए देवी राम?
मृतक की पहचान देवी राम निवासी एमपी माजरा गांव के रूप में हुई है. यह पिछले कई साल से खातीवास गांव में रह रहे थे. वहीं देवी राम 17 फरवरी को अचानक से घर से लापता हो गए थे. परिवार वालों के काफी तलाश करने के बाद भी कुछ हाथ न लगा, जिसके बाद उन्होंने दुजाना थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई था. बता दें कि रविवार को एक राहगीर ने खेत में शव देखा. शव की हालत खराब थी. जानवरों ने शव का एक हाथ और एक पैर पूरी तरह खा लिया था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कपड़ों और शारीरिक पहचान के आधार पर पहचान की.
पहले करते थे ये काम
मृतक देवी राम काफी लंबे समय तक क्षेत्र में अखबार बांटने का काम करते थे. हाल ही में उनके दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लगी थी, जिसके बाद उन्होंने काम छोड़ दिया था और घर पर ही रह रहे थे. उनके निधन की खबर से परिवार में मातम छा गया है.
पुलिस कर रही जांच
शव मिलने की सूचना पर बेरी और दुजाना थाने की पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं. गुमशुदगी की रिपोर्ट दुजाना थाने में दर्ज थी, जबकि शव बेरी थाना क्षेत्र में मिला, ऐसे में दोनों थानों ने आपसी तालमेल के साथ कार्रवाई शुरू की. एफएसएल टीम ने भी घटना वाली जगह से साक्ष्य जुटाकर जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है. बेरी थाना प्रभारी विकास कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला हार्ट अटैक से जुड़ा लग रहा है. आशंका है कि व्यक्ति की मौत के बाद शव खेतों में पड़ा रहा, जिससे जानवरों ने उसे नुकसान पहुंचाया. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही होगी. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
