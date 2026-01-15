Advertisement
बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप को बम से उड़ाने की धमकी, संत रामपाल से जुड़ा है मामला

विधायक कुलदीप वत्स के अनुसार धमकी देने वाला खुद को कानपुर का बदमाश रामचंद्र यादव बता रहा है, जिसके खिलाफ पहले भी कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. वत्स ने इस संबंध में पुलिस को लिखित शिकायत देकर बदमाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

Written By  Deepak Yadav|Last Updated: Jan 15, 2026, 02:39 PM IST

Haryana News: बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को फोन पर जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. धमकी मिलने के बाद विधायक कुलदीप वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने बताया कि उन्हें फोन पर भद्दी गालियों के साथ जान से मारने की धमकी दी गई.

रामचंद्र यादव पर धमकी देने का आरोप
विधायक कुलदीप वत्स के अनुसार धमकी देने वाला खुद को कानपुर का बदमाश रामचंद्र यादव बता रहा है, जिसके खिलाफ पहले भी कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. वत्स ने इस संबंध में पुलिस को लिखित शिकायत देकर बदमाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. कुलदीप वत्स ने बताया कि धमकी की वजह जेल में बंद संत रामपाल से जुड़ा मामला है. हाल ही में गिरावड़ गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक ने शिरकत की थी, जहां संत रामपाल के समर्थकों ने किसान मसीहा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसी कार्यक्रम में विधायक कुलदीप वत्स ने सन्त रामपाल की प्रशंसा की थी. जिसके बाद से बदमाश नाराज बताया जा रहा है.

पहले भी कई नेताओं को धमकी दे चुका है रामचंद्र यादव
कुलदीप वत्स ने कहा कि संत रामपाल की ओर से बादली विधानसभा क्षेत्र के किसानों को बरसाती पानी की निकासी के लिए करीब 4 से 5 करोड़ रुपये के पंप सेट उपलब्ध कराए गए थे. समाज और किसानों के हित में किए गए इस कार्य की वह आगे भी प्रशंसा करते रहेंगे. कुलदीप वत्स ने स्पष्ट कहा कि वह किसी भी तरह की धमकियों से डरने या झुकने वाले नहीं हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रामचंद्र यादव पहले भी हरियाणा के कई नेताओं को धमकी दे चुका है और सभी को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
Input: सुमित कुमार

