बहादुरगढ़ में सनसनी, शराब ठेकेदार पर जानलेवा हमला, अज्ञात हमलावर ने चलाईं गोलियां

Bahadurgarh Crime: बहादुरगढ़ में एक शराब ठेकेदार पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. अज्ञात हमलावर ने एक के बाद एक शराब ठेकेदार पर दो गोलियां दागी. इस हमले में शराब ठेकेदार बाल बाल बच गया. हमलावर गोलियां चलाकर मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई.

घटना बहादुरगढ़ के गांव शाहपुर की है. शाहपुर निवासी विकास ने बुपनिया रोड पर शराब का ठेका कर रखा है. शराब के ठेकेदार विकास के पिता धर्मपाल ने बताया कि विकास रोजाना की तरह मंगलवार शाम को ठेके पर बैठा हुआ था. रात करीब 9 बजे एक युवक, जिसने काले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी. ठेके के पास आया और बिना कुछ बोले पिस्तौल निकालकर उस पर दो फायर कर दिए. एक गोली दीवार के पास जा लगी, जबकि दूसरी फायर भी उसे नहीं लगा. घटना के बाद आरोपी पैदल ही मौके से भाग निकला. विकास के पिता ने बताया कि शराब ठेके को लेकर ही उसका किसी के साथ विवाद चल रहा है. हो सकता है कि इसी विवाद के चलते विकास पर फायरिंग की गई हो.

फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। ठेकेदार विकास ने पुलिस को शिकायत दी है। हमलावर की पहचान नहीं हो सकी है और फायरिंग के कारणों का भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुट गई है। थाना सदर पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस का कोई भी अधिकारी इस मामले में मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस आरोपी को कब तक गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर पाती है.