हरियाणा के इस शहर से सीधा जुड़ेगा राजधानी, यात्रियों का बचेगा समय, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

Delhi Development Project: दिल्ली के विकास के लिए काम सरकार लगातार कर रही है और इसी कड़ी में उसने राज्य की राजधानी को सीधे देश की राजधानी से जोड़ने की एक योजना को मंजूरी दी है. इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के अलावा, सरकार ने चौथे फेज में दो और कॉरिडोर के लिए भी बजट अलॉट किया है. इन तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए कुल ₹14,630 करोड़ के बजट में से दिल्ली सरकार ने ₹3,386.18 करोड़ जारी कर दिए हैं, आइए डिटेल में जानते हैं.

 

Written By  Harshit Singh|Last Updated: Jan 22, 2026, 06:17 PM IST

Delhi News: हरियाणा और दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार तेजी से आगे बढ़ रहा है. सरकार ने मेट्रो फेज-4 के तीन प्रमुख कॉरिडोर के लिए अपना हिस्सा जारी कर दिया है. इन तीन कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 47.225 किलोमीटर है और इनकी अनुमानित लागत 14,630.80 करोड़ रुपये है. इसमें से दिल्ली सरकार का योगदान 3,386.18 करोड़ रुपये है. यह फैसला मेट्रो परियोजनाओं को गति देने और दिल्ली-एनसीआर में कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

ये तीन कॉरिडोर हैं ग्रीन लाइन कॉरिडोर

इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ (ग्रीन लाइन का विस्तार). यह 12.377 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जिसमें 10 स्टेशन (एक एलिवेटेड और नौ अंडरग्राउंड) बनेंगे. यह मध्य और पुरानी दिल्ली को जोड़ेगा. न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रिपल इंटरचेंज बनेगा, जिससे दिल्ली एयरपोर्ट, आईटीओ, दिल्ली सचिवालय और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंच आसान हो जाएगी. बहादुरगढ़ से दिल्ली के केंद्र तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

एलिवेटेड कॉरिडोर

लाजपत नगर से साकेत जी-ब्लॉक (गोल्डन लाइन) यह 8.385 किलोमीटर लंबा पूरी तरह एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जिसमें आठ स्टेशन बनेंगे. स्टेशन हैं. लाजपत नगर, एंड्रयूज गंज, ग्रेटर कैलाश-1, चिराग दिल्ली, पुष्पा भवन, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, पुष्प विहार और साकेत जी ब्लॉक. यह दक्षिण दिल्ली के व्यस्त इलाकों को जोड़ेगा और मैजेंटा लाइन से चिराग दिल्ली पर तथा पिंक और वायलेट लाइन से लाजपत नगर पर कनेक्ट होगा. लाजपत नगर एक बड़ा ट्रिपल इंटरचेंज हब बनेगा.

रेड लाइन का विस्तार

रिठाला से कुंडली (रेड लाइन का विस्तार) यह सबसे लंबा कॉरिडोर (26.463 किलोमीटर) होगा, जिसमें 21 स्टेशन होंगे. यह दिल्ली को हरियाणा के सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों से जोड़ेगा. रोहिणी, नरेला जैसे इलाकों के लोगों को फायदा होगा.

ट्रैफिक जाम में मिलेगी राहत 

इन परियोजनाओं के पूरा होने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, ट्रैफिक जाम में राहत मिलेगी और प्रदूषण नियंत्रण में मदद होगी. DMRC के प्रवक्ता के अनुसार, ये कॉरिडोर दिल्ली-एनसीआर की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे. तीनों प्रोजेक्ट चार वर्षों (2029 तक) में पूरा होने का लक्ष्य है.

इन कॉरिडोर पर होगा काम

इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ और लाजपत नगर-साकेत जी-ब्लॉक कॉरिडोर को एक संयुक्त वित्तीय पैकेज में रखा गया है, जिसकी कुल लागत 8,399.81 करोड़ रुपये है (दिल्ली सरकार का हिस्सा 1,987.86 करोड़) रिठाला-कुंडली की लागत 6,230.99 करोड़ रुपये है. (दिल्ली का हिस्सा 1,398.32 करोड़, हरियाणा का 545.77 करोड़) है.

भजनपुरा इलाकों में सिग्नल होंगे खत्म 
इसके अलावा, फेज-4 में डबल-डेकर कॉरिडोर की शुरुआत हो रही है. इनमें ऊपरी स्तर पर मेट्रो और निचले पर छह-लेन फ्लाईओवर होगा, जबकि ग्राउंड लेवल पर सड़क बनी रहेगी. यह तकनीक जगह बचाएगी और ट्रैफिक को सुचारू बनाएगी. मजलिस पार्क-मौजपुर, एयरोसिटी-तुगलकाबाद और अन्य सेक्शन में यह लागू हो रहा है. भजनपुरा जैसे इलाकों में सिग्नल खत्म होंगे और दक्षिण दिल्ली में जाम से राहत मिलेगी.

दक्षिण दिल्ली में गोल्डन लाइन का विस्तार 
दक्षिण दिल्ली में गोल्डन लाइन के लाजपत नगर-साकेत जी-ब्लॉक कॉरिडोर का निर्माण दिसंबर 2025 में शुरू हो चुका है. पुष्पा भवन के पास ग्राउंडब्रेकिंग और टेस्ट पाइल की सेरेमनी हुई. DMRC एमडी डॉ. विकास कुमार मौजूद थे. यह भारत में पहली तीन-कोच ट्रेन वाली लाइन होगी, जो घनी आबादी के लिए उपयुक्त है.

गुरुग्राम मेट्रो को गति देने के लिए नई पॉलिसी लागू

गुरुग्राम मेट्रो को गति देने के लिए नई पॉलिसी लागू हुई है. 8 जनवरी 2026 को अधिसूचित इस पॉलिसी के तहत गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL) को मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 29.05 किलोमीटर कॉरिडोर के लिए निजी जमीन सीधी बातचीत से खरीदने की अनुमति है.  यह पॉलिसी देरी से बचाने और 2041 तक 200 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी.

मेट्रो फेज-4 से कुल 112 किलोमीटर नई लाइनें जुड़ेंगी

दिल्ली मेट्रो फेज-4 से कुल 112 किलोमीटर नई लाइनें जुड़ेंगी, जिसमें 44 से अधिक नए स्टेशन होंगे. यह दिल्ली को अधिक आधुनिक, प्रदूषण-मुक्त और सुगम शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. 

