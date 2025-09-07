Jhajjar News: देवनगर में बर्बादी का सैलाब, घरों में घुसा सीवरेज पानी, प्रशासन बेखबर

Jhajjar News: शहर की देवनगर कॉलोनी इन दिनों जलभराव की समस्या से बुरी तरह जूझ रही है. लगातार हो रही बारिश और सीवरेज की अव्यवस्था के चलते कॉलोनी की गलियों और घरों में पानी भर गया है. गंदे पानी ने आमजन का जीना दुर्लभ कर दिया है. कॉलोनी में रहने वाली महिलाएं जब अपने घरों से बाहर काम के लिए निकलती हैं तो उन्हें गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है. बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं. कई लोग घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हो गए हैं.

कॉलोनीवासियों में गुस्सा

कॉलोनीवासियों का कहना है कि यह सिर्फ बरसात का पानी नहीं बल्कि सीवरेज का पानी मिक्स होकर घरों में घुसा है, जिससे संक्रमण और बीमारियों का भय बना हुआ है. डेंगू, मलेरिया और जलजनित रोगों के फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है. लोगों ने कई बार शासन-प्रशासन से गुहार लगाई, मगर अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ. कॉलोनीवासियों का आरोप है कि जब वे अपनी समस्या लेकर सड़कों पर बैठते हैं, तो प्रशासन कार्रवाई करने पहुंच जाता है, लेकिन जलभराव की असली समस्या को दूर करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाता.

बड़े आंदोलन के लिए मजबूर

वहीं लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने जल्द से जल्द जलभराव और सीवरेज की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे. गंदे पानी के बीच रहना अब कॉलोनीवासियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हैं. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने स्थिति पर ध्यान नहीं दिया तो गंभीर स्वास्थ्य संकट खड़ा हो सकता है,

Input- Sumit Tharan