Haryana में दिव्यांगजनों को मिला तकनीकी सहारा, झज्जर में स्थायी सुविधा केंद्र शुरू

Jhajjar News: झज्जर में डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने मंगलवार को रेडक्रॉस भवन परिसर में एपीसीपीएल के सीईओ दलीप कईबोर्ता और एलिम्को (ALIMCO - Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India) के सीएमडी प्रवीण कुमार की उपस्थिति में दिव्यांगों की सुविधा के लिए 'प्रधानमंत्री दिव्याशा-वयोश्री केंद्र' का उद्घाटन किया. इस दौरान डीसी ने 89 दिव्यांगों को 53.30 लाख रुपये की राशि के कृत्रिम उपकरण वितरित किए.

इस अवसर पर मुख्य अतिथि डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने कहा कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत प्रधानमंत्री दिव्याशा-वयोश्री केंद्र है, जिसे कॉर्पोरेट इकाई एपीसीपीएल द्वारा सीएसआर के तहत अडाप्ट किया गया है.

उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगों को पहले आर्टिफिशियल अंगों के लिए सहायता शिविरों का इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब 'प्रधानमंत्री दिव्याशा-वयोश्री केंद्र' के माध्यम से स्थाई तौर पर ऑन-साइट जांच और उपकरणों की उपलब्धता एक ही स्थान पर सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि एपीसीपीएल और एलिम्को के बीच झज्जर जिला मुख्यालय पर स्थापित किए गए इस केंद्र के तहत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए 2 करोड़ रुपये का एमओयू साइन किया गया है.

डीसी ने कहा कि रेड क्रॉस भवन में इस केंद्र की स्थापना से जिले के जरूरतमंदों को एक ही छत के नीचे त्वरित सहायता मिल सकेगी, जोकि दिव्यांग जनों की सेवा के लिए एक अनुकरणीय पहल है. यह केंद्र भारत सरकार की 'एडिप' और 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना' के तहत संचालित होगा.

केंद्र के उदघाटन अवसर पर 89 दिव्यांग जनों को लगभग 53.30 लाख रुपये की लागत के बैटरी से चलने वाली तिपहिया साइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए .

उन्होंने इस व्यवस्था के लिए दोनों संस्थानों का तहेदिल से आभार व्यक्त किया. एपीसीपीएल के सीईओ दलीप कईबोर्ता ने कहा, यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि एलिम्को के सहयोग से प्रधानमंत्री दिव्याशा-वयोश्री केंद्र झज्जर में स्थापित हुआ है. उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक तक सुविधाएं समान रूप से पंहुचे, इसके लिए वे सदैव तत्पर हैं. उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के फीडबैक के आधार पर दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए कृत्रिम उपकरणों को और अधिक उन्नत बनाने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं.

एलिम्को के मुख्य महाप्रबंधक प्रवीण कुमार ने संस्थान की विकासात्मक गतिविधियों की चर्चा करते हुए कहा कि विशेषकर दिव्यांग जनों को स्वावलंबन और गतिशीलता प्रदान करना एलमिको की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने उपस्थित दिव्यांग जनों को विश्वास दिलाया कि इस केंद्र के माध्यम से कोई भी पात्र लाभार्थी सहायता से वंचित नहीं रहेगा और एलिम्को भविष्य में और भी कृत्रिम अंग जरूरत अनुरूप उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी.

इस बीच एलिम्को के महाप्रबंधक अजय चौधरी ने डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों और सभी उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया.

(झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट)

