Earthquake: हरियाणा के झज्जर में महसूस किए गए तेज भूकंप के झटके, घरों के बाहर निकले लोग

Earthquake: हरियाणा के झज्जर में रविवार को शाम 4 बजकर 10 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई. भूकंप का केंद्र बीड सुनारवाला गांव था और इसकी गहराई जमीन के 10 किलोमीटर नीचे थी.

Written By  Renu Akarniya|Last Updated: Aug 10, 2025, 04:38 PM IST

Haryana Earthquake: हरियाणा के झज्जर में रविवार को शाम 4 बजकर 10 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई. भूकंप का केंद्र बीड सुनारवाला गांव था और इसकी गहराई जमीन के 10 किलोमीटर नीचे थी. 

झज्जर में भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. हालांकि, प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग अनुसार, इस भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है. 

खबर को अपडेट किया जा रहा है.

