ट्रेड डील के खिलाफ झज्जर में किसानों का फूटा गुस्सा, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

हरियाणा के झज्जर में किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान भागलपुरी चौक पर एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की.
Trending Photos
Jhajjar Farmers Protest: कृषि क्षेत्र से जुड़ी प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते के खिलाफ हरियाणा के झज्जर में किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान भागलपुरी चौक पर एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की. किसानों का कहना है कि इस तरह की ट्रेड डील से देश के डेयरी, कपास और अनाज उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
बेरी कस्बे के किसानों में आक्रोश
प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जीरो टैक्स पर विदेशी कृषि उत्पादों के आयात का कड़ा विरोध किया. उनका तर्क है कि यदि अमेरिकी कृषि उत्पाद बिना किसी शुल्क के भारतीय बाजार में प्रवेश करते हैं, तो स्थानीय किसान प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे और उनकी आय पर सीधा असर पड़ेगा. बेरी कस्बे में भी किसानों का आक्रोश देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया. किसानों ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी किसी भी डील को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो भारतीय कृषि और पशुपालन क्षेत्र के लिए नुकसानदायक हो.
ये भी पढ़ें: चरखी दादरी में 16 वर्षीय छात्रा की मौत से सनसनी, परिजनों ने गैंगरेप का लगाया आरोप
23 मार्च को प्रदेशभर में आंदोलन होगा शुरू
इस दौरान किसान नेता ममता कादयान ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने इस प्रस्तावित समझौते को वापस नहीं लिया, तो 23 मार्च को प्रदेशभर में बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा. उन्होंने इसे सिर्फ किसानों का नहीं, बल्कि पूरे ग्रामीण आर्थिक ढांचे का मुद्दा बताया. किसानों का मानना है कि डेयरी उत्पाद, कपास और अनाज के जीरो टैक्स आयात से घरेलू बाजार में कीमतों में गिरावट आ सकती है, जिससे हरियाणा समेत उत्तर भारत के लाखों किसानों की आमदनी प्रभावित होगी. पहले से बढ़ती लागत और घटते मुनाफे के बीच यह स्थिति डेयरी क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव बना सकती है.
प्रदर्शन को देखते हुए स्थानीय प्रशासन सतर्क रहा. फिलहाल आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन किसान संगठनों ने संकेत दिए हैं कि मांगें नहीं मानी गईं तो इसे व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा. 23 मार्च की घोषणा के बाद अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है.
Input: Sumit Kumar