Haryana Accident News: झज्जर में बच्चों से भरी स्कूल वैन पलटी, एक छात्र की मौत

Jhajjar Accident News: वैन एसएफएस स्कूल, बिरधाना की बताई जा रही है. जो बच्चों को छुट्टी के बाद झज्जर उनके घर छोड़ने आ रही थी. हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन पहुंचा और घायलों को तुरंत नागरिक अस्पताल झज्जर में भर्ती कराया गया. इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है.
Jhajjar Accident News: झज्जर-रोहतक मार्ग पर मंगलवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्कूली बच्चों से भरी एक वैन बिरधाना और गुड्डा गांव के बीच अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में तीसरी कक्षा के एक मासूम छात्र हितांश सिंगला (पुत्र संदीप सिंगला, निवासी झज्जर) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य छात्र घायल हो गए.
स्कूल वैन पलटी, बच्चे घायल
वैन एसएफएस स्कूल, बिरधाना की बताई जा रही है. जो बच्चों को छुट्टी के बाद झज्जर उनके घर छोड़ने आ रही थी. हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन पहुंचा और घायलों को तुरंत नागरिक अस्पताल झज्जर में भर्ती कराया गया.
वैन की खस्ता हालत को लेकर पहले जताई थी आपत्ति
हादसे के बाद अभिभावकों में भारी रोष देखने को मिला. परिजनों ने आरोप लगाया कि वैन की हालत काफी समय से जर्जर थी और इस संबंध में कई बार स्कूल प्रबंधन को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया. एएसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया चालक की लापरवाही सामने आई है. वैन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है.
वहीं इस हादसे में छात्र हितांश की असमय मृत्यु से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. वहीं, कई संगठनों ने निजी स्कूलों की लापरवाह परिवहन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उधर हादसे की सूचना मिलने के बाद जिला सिविल सर्जन डॉक्टर जयमाला भी नागरिक अस्पताल पहुंची और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया. जिला सिविल सर्जन ने बताया कि हादसे की सूचना मिली थी. इस हादसे में एक बच्चे की मौत हुई है जबकि अन्य घायल हुए हैं. उसका एक लिए अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. एक अन्य बच्चों को मामूली चोट आई है. उन्होंने कहा कि वह खुद इस पूरी स्थिति का जायजा ले रही है.
