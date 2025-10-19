Haryana Accident: झज्जर में दो बाइकों की जोरदार टक्कर, एक की मौत और एक गंभीर रूप से घायल

Trending Photos
Jhajjar Accident News: झज्जर के गांव छपार के पास दो मोटरसाईकिल की आमने-सामने भिड़ंत हो गई गई. बाइकों की टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे में एक की जान चली गई. मृतक की पहचान अभिषेक पुत्र कृष्ण निवासी छपार के तौर पर हुई है. बताया गया है कि इस हादसे में मृतक अभिषेक के भाई यश को भी चोट आई है, जिसका झज्जर के एक प्राईवेट अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.
झज्जर पुलिस से जांच अधिकारी भरपूर सिंह ने बताया कि झज्जर के छपार और अहरी गांव के बीच में दो मोटरसाईकिल की आमने-सामने की भिड़ंत हुई. एक मोटरसाईकिल पर अभिषेक और उसका भाई यश बैठा हुआ था, जबकि दूसरी बाइक को गांव चिमनी ढराणा का रहने वाला राहुल चला रहा था. दोनों मोटरसाईकिल की आपस में भीषण टक्कर होने की वजह से जहां अभिषेक की गंभीर चोटों के चलते मौत हो गई. वहीं उसका भाई यश गंभीर रूप से घायल हो गया.
दूसरी मोटरसाईकिल पर सवार राहुल को भी चोट आई है. उसे भी इलाज के लिए नागरिक अस्पताल भर्ती कराया गया था, लेकिन राहुल और यश दोनों को यहां के स्थानीय चिकित्सकों ने रोहतक पीजीआई रेफर किया. मगर यश के परिजन उसे पीजीआई ले जाने की बजाय यहां शहर के एक प्राईवेट अस्पताल में इलाज के लिए ले गए. जबकि राहुल का इलाज पीजीआई रोहतक किया जा रहा है.
पुलिस ने मृतक अभिषेक के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव को उसके परिजनों के हवाले कर दिया. पुलिस ने इस मामले में बाइक चालक राहुल के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है.
Input: सुमित कुमार
