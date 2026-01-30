Advertisement
यह पशुपालन विभाग नहीं... ड्रेस कोड का उल्लंघन पर हरियाणा ADGP की सख्ती, झज्जर पुलिसकर्मी निलंबित

Jhajjar News: हरियाणा पुलिस के एडीजीपी एच.एस. दुहन ने ड्रेस कोड का पालन न करने पर एक पुलिस कर्मचारी को जमकर फटकार लगाई और उसके निलंबन के निर्देश दिए. एडीजीपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह पशुपालन विभाग नहीं, बल्कि अनुशासन आधारित पुलिस विभाग है, जहां नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 30, 2026, 06:12 PM IST

Jhajjar News: पुलिस विभाग में अनुशासन को लेकर शुक्रवार को झज्जर पुलिस लाइन में उस समय सख्ती देखने को मिली, जब हरियाणा पुलिस के एडीजीपी एच.एस. दुहन ने ड्रेस कोड का पालन न करने पर एक पुलिस कर्मचारी को जमकर फटकार लगाई और उसके निलंबन के निर्देश दिए. एडीजीपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह पशुपालन विभाग नहीं, बल्कि अनुशासन आधारित पुलिस विभाग है, जहां नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जूती पहनकर पहुंचा पुलिसकर्मी
जानकारी के अनुसार, पुलिस लाइन में चल रही रिहर्सल के दौरान संबंधित पुलिसकर्मी वर्दी के बजाय जूती पहनकर पहुंच गया था, जिसे उच्चाधिकारी ने गंभीर अनुशासनहीनता माना. मौके पर ही एडीजीपी ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए. एडीजीपी एच.एस. दुहन शुक्रवार को झज्जर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की. इस दौरान आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस द्वारा गठित की गई कंपनियों की भी विस्तृत जानकारी ली गई.

सीलिंग प्लान तैयार करने के निर्देश 
निरीक्षण के बाद एडीजीपी जिला पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट नजर आए. उन्होंने जिले में बेहतर पुलिसिंग और कुशल प्रशासनिक संचालन के लिए पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री की प्रशंसा की और टीमवर्क को सराहा. एडीजीपी ने अपराध नियंत्रण को लेकर समय रहते सीलिंग प्लान तैयार करने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए. 

लापरवाह कर्मियों के खिलाफ हो कठोर कार्रवाई 
उन्होंने कहा कि पुलिस में सक्रियता और अनुशासन सबसे अहम है. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अच्छा कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों को प्रोत्साहित व सम्मानित किया जाए, जबकि निष्क्रिय और लापरवाह कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

एडीजीपी ने पुलिस वेलफेयर से जुड़े मुद्दों पर निर्देश
पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में एडीजीपी ने पुलिस वेलफेयर से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए और कहा कि कर्मियों की सुविधा और मनोबल मजबूत होगा, तभी बेहतर कानून व्यवस्था कायम रह सकेगी. उन्होंने पुलिस वेलफेयर को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि कर्मचारियों का मनोबल मजबूत रहना बेहद जरूरी है. उन्होंने वाहनों की जांच के दौरान पुलिस कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जिलेभर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को चौबीसों घंटे चालू रखने और उनकी नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए. 

ड्रैस कोड का पालन न करने पर पुलिस कर्मचारी निलंबित
इसके अलावा गुमशुदा बच्चों की तलाश को लेकर पुलिस को विशेष प्लान तैयार करने और समयबद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए गए. निरीक्षण के दौरान ड्रैस कोड का पालन न करने पर एक पुलिस कर्मचारी को निलंबित किया गया. एडीजीपी एच.एस. दुहन ने जिले में पुलिस के कुशल संचालन को लेकर पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री के कार्य की सराहना करते हुए उनकी पीठ थपथपाई. उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए डीजीपी साहब की तरफ से रोहतक जोन के सभी जंगहों पर जाने के निर्देश दिए गए थे. उन्हीं निर्देश की पालना करते हुए वह आज यहां झज्जर पहुंचे है.

Input: सुमित कुमार

