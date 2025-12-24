Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana3052216
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर झज्जर

Haryana News: बहादुरगढ़ में PHC पर TB उन्मूलन प्रोग्राम स्कैम का आरोप, फर्जी रिकॉर्ड किए जा रहे तैयार

बहादुरगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में कथित घोटाले का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है. सीएम फ्लाइंग की टीम ने बहादुरगढ़ के आदर्श नगर स्थित अर्बन पीएचसी पर छापा मारा.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:52 PM IST

Trending Photos

Haryana News: बहादुरगढ़ में PHC पर TB उन्मूलन प्रोग्राम स्कैम का आरोप, फर्जी रिकॉर्ड किए जा रहे तैयार

Bahadurgarh News: बहादुरगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में कथित घोटाले का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है. सीएम फ्लाइंग की टीम ने बहादुरगढ़ के आदर्श नगर स्थित अर्बन पीएचसी पर छापा मारा. सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में सीआईडी के कर्मचारी पीएचसी का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं. इस दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से पूछताछ भी की जा रही है.

आरोप है कि लोगों को बिना बीसीजी वैक्सीन लगाए ही सरकारी रिकॉर्ड में टीकाकरण दिखा दिया गया. बताया जा रहा है कि बहादुरगढ़ में करीब 20 हजार लोगों को बीसीजी वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य था, लेकिन जमीनी स्तर पर वैक्सीनेशन नहीं होने के आरोप लगे हैं.

ये भी पढ़ें: अब 10 घंटे की नौकरी, हरियाणा विधानसभा में पास हुआ बिल, जानें क्या है इसमें

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले को ज़ी न्यूज दिल्ली एनसीआर ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू हुई. शिकायतकर्ता अनूप अहलावत ने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को शिकायत भेजी थी.

स्थानीय महिलाओं का भी कहना है कि सर्वे में नाम शामिल होने के बावजूद उन्हें बीसीजी वैक्सीन नहीं लगाई गई. वहीं, अनूप अहलावत ने चेतावनी दी थी कि अगर मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर करेंगे.

फिलहाल सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की जांच जारी है. जांच पूरी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है. वहीं सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस मामले में मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं.

Input: सुमित कुमार

हरियाणा की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Haryana News in Hindi और पाएं Haryana latest news in hindi  हर पल की जानकारी । हरियाणा  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Haryana newsBahadurgarh newstb eradication programtb scam