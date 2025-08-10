Jhajjar News: बहादुरगढ़ में गूंजा जय हिंद का नारा, आजादी के जश्न में निकला भव्य तिरंगा यात्रा

Jhajjar News: आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बहादुरगढ़ में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली है. तिरंगा यात्रा शहर की अनाज मंडी से शुरू होकर शहीद स्मारक पर पहुंची है. आजादी के नायकों को सम्मान देने के लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. भाजपा नेता दिनेश कौशिक की अगुवाई में तिरंगा यात्रा अनाज मंडी से होते हुए शहर के रेलवे रोड, मेन बाजार और विभिन्न गांवों से होकर निकली. इस अवसर पर दिनेश कौशिक ने कहा कि युवाओं में देशभक्ति का जज्बा बढ़ाने के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है.

उन्होंने कहा कि तिरंगे के सम्मान के लिए देश का बच्चा बलिदान देने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि तिरंगा देशवासियों के मन और आत्मा से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने में हजारों, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी. उन्हें नमन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है. वहीं तिरंगा यात्रा के जिला संयोजक जय किशन छिल्लर भी यात्रा में शामिल हुए हैं. उन्होंने भी शहीदों को नमन किया. नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी ने भी आजादी के नायकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और युवाओं को शहीदों द्वारा दिखाए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित भी किया. तिरंगा यात्रा में शामिल युवाओं में देशभक्ति का जोश देखते ही बन रहा था.

युवाओं ने लगाया जय हिंद का नारा लगाया

मोटरसाइकिल, गाड़ियों और ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर यात्रा निकाली गई. युवा जय हिंद का नारा और भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए तिरंगा यात्रा में शामिल हुए. जगह-जगह स्थानीय लोगों ने भी तिरंगा यात्रा का जोरदार स्वागत किया. यात्रा में शामिल लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी घरों पर तिरंगा लगाने का संकल्प भी लिया.

Input- Sumit Tharan