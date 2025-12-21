Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana3048520
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर झज्जर

अंबेडकर चौक पर कांग्रेस का हल्लाबोल, सरकार को दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

Haryana News: रविवार को झज्जर के अंबेडकर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी के नाम पर चल रही एक योजना को हटाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित मानसिकता का परिचाय है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 21, 2025, 12:33 PM IST

Trending Photos

अंबेडकर चौक पर कांग्रेस का हल्लाबोल, सरकार को दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

Jhajjar News: हरियाणा के झज्जर शहर के अंबेडकर चौक पर रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजनाओं और प्रतीकों को हटाने का आरोप लगाते हुए कड़ी निंदा की.

योजना को हटाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी के नाम पर चल रही एक योजना को हटाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित मानसिकता का परिचाय है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जानबूझकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम और विचारधारा को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जिसे देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी. प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि महात्मा गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे देश की आत्मा हैं. आज देश के कोने-कोने में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और उनके नाम से अनेक योजनाएं और संस्थान जुड़े हुए हैं. ऐसे में गांधी जी के नाम को हटाने का फैसला भाजपा सरकार की संकीर्ण सोच को दिखाता है.

ये भी पढ़ें- जहरीली हवा का कहर! दिल्ली के अधिकांश इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 के पार, जानें

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी है चेतावनी 
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भाजपा सरकार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक आंदोलन को और तेज करेगी. प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं में सरकार के फैसले को लेकर भारी रोष देखने को मिला. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गांधी जी के विचार और नाम को मिटाने की कोशिश करने वाली सरकार को जनता आने वाले समय में करारा जवाब देगी.

Input- सुमित कुमार

हरियाणा की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Haryana News in Hindi और पाएं Haryana latest news in hindi  हर पल की जानकारी । हरियाणा  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jhajjar newsHaryana newsCongress vs BJP