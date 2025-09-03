झज्जर के छुड़ानी गांव में हजारों एकड़ धान की फसल डूबी, किसानों ने सिंचाई विभाग को बताया जिम्मेदार
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana2907456
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर झज्जर

झज्जर के छुड़ानी गांव में हजारों एकड़ धान की फसल डूबी, किसानों ने सिंचाई विभाग को बताया जिम्मेदार

Haryana Flood news: भारी बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी है. वही झज्जर जिले के छुड़ानी गांव में मातन लिंक ड्रेन का पंप हाउस बंद होने से किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई. जिसपर किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

Written By  Harshit Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 04:39 PM IST

Trending Photos

झज्जर के छुड़ानी गांव में हजारों एकड़ धान की फसल डूबी, किसानों ने सिंचाई विभाग को बताया जिम्मेदार

Jhajjar News: झज्जर जिले में हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. विशेष रूप से छुड़ानी गांव में स्थिति बेहद गंभीर है, जहां मातन लिंक ड्रेन का पंप हाउस बंद होने से हजारों एकड़ में फैली धान की फसल पानी में डूब गई है. किसानों ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही और साजिशन फसल डुबाने का आरोप लगाया है और किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि मातन लिंक ड्रेन के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

ड्रेन से ओवरफ्लो हो कर बही पानी

मातन लिंक ड्रेन का पानी केसीबी ड्रेन में डाला जाता है, लेकिन केसीबी ड्रेन की समय पर सफाई, क्षमता वृद्धि और तटबंधों की मरम्मत नहीं करवाई गई. ऐसे में जब मातन लिंक ड्रेन का पंप हाउस बंद किया गया, तो ड्रेन ओवरफ्लो हो गई और पानी खेतों में भर गया.

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों ने की सरकार से मुआवजे की मांग

किसानों का कहना है कि प्रशासन ने केसीबी ड्रेन को बचाने के लिए छुड़ानी गांव की बलि चढ़ा दी. अब उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

किसानों का आरोप प्रशासन के दावा फैल 

इसी बीच, जिला प्रशासन ने दावा किया है कि मौके पर टीमें पहुंच चुकी हैं और स्थिति को संभालने के प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि, स्थानीय लोगों और किसानों का आरोप है कि प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई में व्यस्त है, जबकि धरातल पर कोई राहत कार्य नजर नहीं आ रहा है.

ये भी पढें- Haryana News: पंचकूला में बड़ा हादसा, स्कूल के बाहर कार पर गिरा पेड़, 6 बच्चे घायल

प्रशासन ने स्कूल बंद का आदेश

इस बीच, भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने  झज्जर जिले के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है. वहीं, जनता से अपील की गई है कि वे निचले इलाकों और नालों के किनारे जाने से बचें और किसी आपात स्थिति में बाढ़ नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 01251-254270 पर संपर्क करें. 

Input-Sumit Tharan

TAGS

Haryana newsFloodHeavy RainJhajjar newswaterlogging problemFarmerscrops destroyed
;