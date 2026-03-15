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LPG Cylinder संकट की शिकायतों पर हरियाणा में खाद्य-आपूर्ति विभाग का एक्शन, व्यापारियों को सख्त चेतावनी

Jhajjar News: छापेमारी के दौरान टीम ने होटल, ढाबों व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सिलेंडरों के उपयोग की जांच की. जांच के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं पाया गया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 15, 2026, 09:02 PM IST

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Jhajjar News: झज्जर जिले में रसोई गैस की किल्लत की शिकायतों के बाद खाद्य-आपूर्ति विभाग हरकत में आ गया है. विभाग की चार सदस्यीय टीम ने रविवार को झज्जर शहर के विभिन्न इलाकों में करीब एक दर्जन व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर जांच की. 

खाद्य आपूर्ति विभाग की छापेमारी
छापेमारी के दौरान टीम ने होटल, ढाबों व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सिलेंडरों के उपयोग की जांच की. जांच के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं पाया गया. इसके बावजूद टीम ने सभी व्यापारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे केवल व्यवसायिक सिलेंडरों का ही उपयोग करें और किसी भी हालत में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल न करें. 

गैस की किल्लत की शिकायतों के बाद चलाया अभियान
खाद्य-आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने कहा कि रसोई गैस की किल्लत की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है. अगर किसी भी प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

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घरेलू गैस का दुरुपयोग को रोकने के लिए छापेमारी रहेगी जारी 
छापेमारी के दौरान टीम में डीएफओ अमरजीत के साथ रंजन यादव, अजय और अन्य कर्मचारी शामिल रहे. डीएफओ अमरजीत ने बताया कि जिले में समय-समय पर इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि घरेलू गैस का दुरुपयोग रोका जा सके और आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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Input: सुमित कुमार

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