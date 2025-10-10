Haryana IPS Suicide Case: IPS सुसाइड मामले में हरियाणा IAS एसोसिएशन करेगा बैठक, कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च

Haryana IPS Suicide Case: वरिष्ठ IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. झज्जर में कांग्रेस पार्टी ने इसे आत्महत्या नहीं, बल्कि साजिशन हत्या करार देते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है. वहीं IPS की आत्महत्या के मामले में हरियाणा IAS एसोसिएशन आज शाम 5 बजे बैठक करेगी.
Haryana IPS Suicide Case: चड़ीगढ़ में वरिष्ठ IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. झज्जर में कांग्रेस पार्टी ने इसे आत्महत्या नहीं, बल्कि साजिशन हत्या करार देते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है. वहीं IPS वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में हरियाणा IAS एसोसिएशन आज शाम 5 बजे बैठक करेगी.
बता दें कि झज्जर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए. कैंडल मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि FIR में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं, उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए और जांच के बाद अगर दोष सिद्ध हो तो गिरफ्तारी की जाए.
कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय राव ने कहा, यह सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है. अगर एक आईपीएस अधिकारी के साथ ऐसा अन्याय हो सकता है तो आम नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार की पीड़ा को अनदेखा नहीं किया जा सकता और सरकार को त्वरित कदम उठाने होंगे. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं रह गया है और वे बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं.
एक स्थानीय कांग्रेस नेता ने कहा कि यह घटना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में अब अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और प्रशासन मूकदर्शक बन बैठा है. कांग्रेस ने यह मांग भी उठाई कि एफआईआर में जिन अधिकारियों या व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए. जांच में अगर दोष सिद्ध होता है तो उन पर गिरफ्तारी की कार्रवाई भी हो.
