Jhajjar News: झज्जर में गूंजा "स्वदेशी अपनाओ" का नारा, विदेशी उत्पादों के खिलाफ व्यापारियों की रैली

Jhajjar News: स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने और विदेशी कंपनियों का विरोध करने के उद्देश्य से झज्जर शहर में सोमवार को स्वदेशी जागरण मंच और हरियाणा व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में एक जागरूकता रैली निकाली. रैली में व्यापारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और विदेशी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया.

अलग-अलग जगह किया प्रदर्शन

रैली शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई विभिन्न मार्गों से गुजरी, जहां लोगों को स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए प्रेरित किया गया. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए और विदेशी कंपनियों के खिलाफ विरोध जताया.

स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक कुलदीप पुनिया ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी के जवाब में हमें भी अपने स्तर पर कदम उठाने की आवश्यकता है. इसका एकमात्र समाधान यह है कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और देश में निर्मित उत्पादों को अपनाएं.

ये भी पढ़ें- वोट चोरी के विरोध में INDIA BLOC ने निकाला मार्च,राहुल गांधी समेत कई नेता हिरासत में

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आत्मनिर्भर भारत की अपील कर चुके हैं और अब समय आ गया है कि हर नागरिक इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे. रैली में हरियाणा व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे. सभी वक्ताओं ने एक स्वर में यह संदेश दिया कि यदि भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है तो हमें स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी और विदेशी कंपनियों की निर्भरता से बाहर निकलना होगा. इस अवसर पर लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के लाभों से अवगत कराते हुए पंपलेट्स भी वितरित किए गए. आयोजकों ने आगे भी ऐसे जागरूकता अभियानों को जारी रखने की घोषणा की.

Input- Sumit Tharan