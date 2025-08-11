Jhajjar News: कारगिल युद्ध में शहीद हुए 25 वर्षीय योद्धा धर्मवीर की पत्नी विद्या देवी ने बताई संघर्ष की कहानी

Jhajjar News: कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले झज्जर जिले के गांव ढाकला निवासी शहीद धर्मवीर का परिवार आज भी उनकी शहादत को गर्व के साथ याद करता है. उनकी पत्नी विद्या देवी बताती हैं कि धर्मवीर ने कड़ी मेहनत और संघर्ष के बल पर सेना में भर्ती होकर देशसेवा का सपना साकार किया था.

शहीद धर्मवीर वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे. उस समय उनकी दो साल की बेटी और मात्र आठ महीने का बेटा था. विद्या देवी कहती हैं कि उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा दी और उन्हें अपने पिता की शहादत पर गर्व करना सिखाया.

शहीद धर्मवीर की बेटी ने एमबीबीएस की पढ़ाई की

आज शहीद धर्मवीर की बेटी ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली है, जबकि बेटा कानून की पढ़ाई कर रहा है. दोनों ही देश की सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं. हालांकि, बेटे को जन्मतिथि में तकनीकी गलतीयों के कारण सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिल सका, लेकिन वह अपने पिता की कुर्बानी से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा की भावना से ओतप्रोत है.

कारगिल युद्ध में झज्जर जिले के कुल 11 जवान हुए थे शहीद

शहीद धर्मवीर की पत्नी विद्या देवी कहती हैं हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है. सरकार ने न केवल हमें पूरा सम्मान दिया, बल्कि समय-समय पर परिवार की भी पूरी देखभाल की है. पत्नी ने बताया कि कारगिल युद्ध में झज्जर जिले के कुल 11 जवान शहीद हुए थे, जिनमें उनके पति धर्मवीर का नाम भी शामिल है. वे कहती हैं, हमें अपने पति की शहादत पर आज भी गर्व है. उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और हम उसी गर्व के साथ जीवन जी रहे हैं. शहीद धर्मवीर का नाम आज भी झज्जर के वीरों की सूची में सम्मानपूर्वक लिया जाता है, और उनका परिवार जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है. शहीद धर्मवीर का नाम आज भी झज्जर के वीरों की सूची में सम्मानपूर्वक लिया जाता है, और उनका परिवार जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है.

इनपुट- सुमित कुमार