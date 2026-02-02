Advertisement
मां ने कर दी थी भविष्यवाणी... अब वर्ल्ड कप में PAK को चटाई धूल, कौन है हरियाणा के कनिष्क चौहान

Kanishk Chauhan: हरियाणा के झज्जर के कनिष्क चौहान ने अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता. जिम्बाब्वे में खेले गए मुकाबले में कनिष्क ने 29 गेंदों पर 35 रन बनाए और एक विकेट भी हासिल किया

Haryana News: हरियाणा के झज्जर के रहने वाले कनिष्क चौहान ने अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ हुए मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया. रविवार की रात उनके गांव कुलाना में जमकर आतिशबाजी की गई. बता दें कि  अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच जिम्बाब्वे में चल रहा है, जहां कनिष्क ने पाकिस्तान के खिलाफ 29 गेंदों पर 35 रन बनाए और एक विकेट भी लिया. कनिष्क के मैन ऑफ द मैच का खिताब मिलने पर मां ने कहा कि हमे तो पहले से ही पता था कि वो "धुम्मा ठावेगा" (कुछ खास करके दिखाएगा). कनिष्क का स्वागत समारोह 9 फरवरी को कुलाना गांव में रखा गया. इसी दिन परिवार ने जागरण भी रखा है. कनिष्क ऑलराउंडर हैं. वह इस बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम की तरफ से खेलेंगे. RCB ने कनिष्क को 30 लाख रुपए के बेस प्राइस में टीम में शामिल किया है. 

दूसरी बार मैन ऑफ द मैच
कनिष्क की मां ने कहा कि उन्हें बेटे की इस उपलब्धि पर बहुत ही गर्व है. कनिष्क ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी बार बेहतरीन प्रदर्शन किया और मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया है. रात में बेटे से बात करने के बाद ही उन्हें नींद आई. बता दें कि कनिष्क ने दूसरी बार पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है. इसके पहले उन्होंने दुबई में हुए एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था.
 
कनिष्क का जन्म 26 सितंबर 2006 को हुआ था. बचपन से ही वह क्रिकेट की तरफ आकर्षित रहे. उनके पिता प्रदीप कुमार खेतीबाड़ी करते हैं, जबकि मां सरिता गृहिणी हैं. कनिष्क परिवार के इकलौते बेटे हैं और चार साल की उम्र से ही उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था.

शुरुआती उम्र में एकेडमी जॉइन
क्रिकेट के प्रति जुनून को देखते हुए कनिष्क ने गाजियाबाद में क्रिकेट एकेडमी जॉइन की. 8 साल की उम्र में उन्होंने सिरसा में ट्रायल दिया, जहां डेरा सच्चा सौदा की बेहतर सुविधाओं ने परिवार को प्रभावित किया. बेटे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014 में परिवार झज्जर से सिरसा शिफ्ट हो गया. इसके बाद कनिष्क ने शाह जी सतनाम स्टेडियम में नियमित रूप से अभ्यास शुरू किया. कनिष्क की मां सरिता बताती हैं कि शुरुआत में परिवार को डेरा सच्चा सौदा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. हालांकि, कनिष्क की दादी की गहरी आस्था थी और समय के साथ पूरा परिवार भी उसी विश्वास से जुड़ गया.

2024 में मिला अंतरराष्ट्रीय मंच
लगभग 14–15 साल कड़ी मेहनत करने के बाद कनिष्क को साल 2024 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिला. अंडर-19 टीम में चयन के बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया. इंग्लैंड दौरे पर खेले गए पांच वनडे मैचों में कनिष्क ने आठ विकेट झटके और 114 रन बनाए. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द सीरीज’ चुना गया.

ऑस्ट्रेलिया दौरे से एशिया कप तक का सफर
इंग्लैंड में किए गए बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर कनिष्क को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया. इसके बाद उन्होंने चैलेंजर ट्रॉफी और अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबलों में भी अपनी प्रतिभा दिखाई. लगातार अच्छे प्रदर्शन का नतीजा रहा कि कनिष्क को अंडर-19 एशिया कप के लिए भी टीम में जगह मिली.

