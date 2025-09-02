Haryana: झज्जर में भारी बारिश से सड़कें नदियों में तब्दील, शहर पानी में डूबा

Jhajjar News: झज्जर जिले में बीते दो दिनों से जारी मूसलधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. शहर की सड़कों पर 3 से 5 फुट तक पानी भर जाने से हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं, वहीं प्रशासन अब तक हालात पर काबू पाने में विफल नजर आ रहा है.

शहर के कई इलाके जलमग्न

शहर के प्रमुख इलाके जैसे लघु सचिवालय, सिविल अस्पताल परिसर, पुराना बस स्टैंड, भगत सिंह चौक, सुभाष चौक और अन्य मुख्य सड़कें पानी से भर गई हैं. नगर परिषद की ओर से अभी तक जलनिकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

बारिश से खेतों में खड़ी फसल नुकसान

ग्रामीण इलाकों में भी कमोबेश यही स्थिति है, खेतों में पानी भर जाने से फसलों को नुकसान होने का डर है। गांवों की गलियां कीचड़ और पानी से भरी हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है.

स्थानीय लोगों की बढ़ी चिंता

स्थानीय निवासियों का कहना है कि झज्जर जैसे शहरी इलाकों में इतनी भारी बारिश के बाद जलभराव होना प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर इसी तरह बारिश होती रही, तो हालात और बिगड़ सकते हैं.

प्रशासन ने स्थानी लोगों से की अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें और आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें. नगर परिषद व जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्य शुरू किए जाने का दावा किया जा रहा है, किंतु जमीनी स्तर पर इन प्रयासों का असर नजर नहीं आ रहा है.

जलभराव का यह है कारण

विशेषज्ञों का मानना है कि जल निकासी की व्यवस्था समय रहते नहीं की गई, जिससे सामान्य बारिश भी अब बाढ़ का रूप लेने लगी है. शहर के पुराने नालों की सफाई न होना भी इस समस्या का प्रमुख कारण बताया जा रहा है.

इनपुट- सुमित थारन