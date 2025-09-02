महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर नियंत्रण के लिए हर सस्थानों में होनी चहिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी: रेणु भाटिया

Jhajjar News: हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया बहादुरगढ़ गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं को जागरूक करने के लिए आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लेने आई थीं. उन्होंने वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए महिलाओं से जागरूक होने और अपनी बात बेबाकी से रखने का बात कही है.

हरियाणवी कलाकार अंजलि राघव के समर्थन में

रेनू भाटिया ने हरियाणवी कलाकार अंजलि राघव के साथ बिहार के कलाकार पवन सिंह द्वारा मंच पर जबरदस्ती टच करने की घटना को लेकर भी टिप्पणी की. उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं बेहद गलत हैं और अगर हरियाणवी कलाकार अंजलि राघव उनके पास आती हैं तो वह इस संबंध में कार्रवाई जरूर करेंगी. हालाकि, उन्हें अभी तक अंजलि राघव की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है. इसलिए उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने खिलाफ हुए अपराध के बारे में खुलकर बोलना चाहिए.

शिक्षिका मनीषा की मौत पर दोषियों के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई

भिवानी की शिक्षिका मनीषा की मौत को लेकर रेणु भाटिया ने कहा कि यह घटना हत्या हो या आत्महत्या, इसके पीछे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि वह मनीषा के परिवार से मुलाकात करने भी गई थी लेकिन वहां कुछ ग्रामीणों ने उन्हें मनीषा के परिवार से नहीं मिलने दिया था.

महिला आयोग की चेयरपर्सन ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाई

रेनू भाटिया ने छात्राओं को महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के ताजा उदाहरण देकर जागरूक किया. इतना ही नहीं छात्राओं को पोक्सो एक्ट और साइबर क्राइम के प्रति भी जागरूक किया गया. रेनू भाटिया का कहना है कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार महिलाओं के प्रति अपराध घटते बढ़ते रहते हैं. आजकल महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं, इसलिए अब ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं. उन्होंने कॉलेज की छात्राओं को अपराधों की रिपोर्ट करने की भी सलाह दी.

महिलाओं के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का होना चाहिए प्रावधान

रेणु भाटिया ने बताया कि प्रदेश भर के सभी कॉलेज और संस्थानों मे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना बेहद जरूरी है. अगर किसी कॉलेज अथवा संस्थान में यह कमेटी एक्टिव रूप से काम नहीं कर रही तो जुर्माने के साथ-साथ सजा का प्रावधान भी किया गया है. उन्होंने बताया कि वह झज्जर जिला प्रशासन से भी जानकारी लेगी कि इस तरह की कमेटी झज्जर जिले में सही ढंग से काम कर रही है या फिर नहीं.

