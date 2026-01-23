Haryana News: जम्मू-कश्मीर में 400 फिट खाई में गिरी सेना की गाड़ी, हरियाणा के दो जवान शहीद

Haryana News: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 10 जवान शहीद हो गई, जबकि 11 को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री अस्पताल भेजा गया है. शहीदों में हरियाणा के दो जवान शामिल हैं. पहले हरियाणा के झज्जर का जवान मोहित और दूसरे यमुनानगर के गांव शेरपुर के वीर सपूत सुधीर नरवाल यमुनानगर के भी शामिल है.

झज्जर के जवान मोहित शहीद

झज्जर का जवान मोहित की उम्र महज 25 साल है. हादसे की सूचना गांव में गुरुवार की देर शाम को परिजनों को मिली. सूचना मिलने के बाद से ही मोहित के पैतृक गांव गिजाड़ोध में मातम छा गया. परिवार के मुताबिक, मोहित 5 साल पहले आर्मी में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे. करीब एक साल पहले ही मोहित की शादी हुई थी.

जवान मोहित शहीद का किया जाएगा अंतिम संस्कार

मोहित की पार्थिव देह शुक्रवार को करीब 2 बजे गांव पूरे सैन्य सम्मान के साथ गांव लाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा. प्रशासन की ओर से भी देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले जवान मोहित को अंतिम विदाई देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि मोहित करीब 5 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे और नवंबर 2024 में उसकी शादी हुई थी. बताया जा रहा है कि अपनी शादी की सालगिरह पर मोहित नवंबर 2025 में 10-15 दिन की छुट्टी पर घर आए थे. फिलहाल मोहित का कोई बच्चा नहीं है. उसके पिता गांव में ही खेती-बाड़ी करते हैं. उनका एक भाई गाड़ी चला कर गुजर बसर करता है.

ये भी पढ़ें: 'ठीक है आप वहीं आइए...' फोन छीनने वाले चोर को महिला ने गजब तरीके से वापस बुलाया

यमुनानर के जवान सुधीर नरवाल शहीद

वहीं हादसे में हरियाणा के यमुनानगर जिले के छछरौली ब्लॉक के गांव शेरपुर के 26 वर्षीय आर्मी जवान सुधीर नरवाल भी शहीद हो गए. वीर सपूत सुधीर नरवाल का पार्थिव शरीर कल सम्मानपूर्वक उनके पैतृक गांव शेरपुर लाया जाएगा. गांव में अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है. पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. गांववासी, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उपस्थित रहेंगे.

वीर सपूत सुधीर नरवाल का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में अंकित रहेगा और देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। जय हिंद।

INPUT: कुलवंत सिंह, सुमित कुमार