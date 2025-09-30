Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana2942760
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर झज्जर

Haryana News: झज्जर में एक साथ दिखे 6 हनुमान, भक्तिमय माहौल में झूमे श्रद्धालु

Jhajjar News: झज्जर में आयोजित भव्य कार्यक्रम के मंच पर एक साथ छह कलाकारों ने हनुमानजी का रूप धारण कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया. ढोल-नगाड़ों और शंखनाद की गूंज के बीच बजरंगबली के छह रूप मंच पर अवतरित हुए तो श्रद्धालु 'जय बजरंगबली' के नारों से गूंज उठे. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:31 PM IST

Trending Photos

Haryana News: झज्जर में एक साथ दिखे 6 हनुमान, भक्तिमय माहौल में झूमे श्रद्धालु

Jhajjar News: धार्मिक आस्था और उत्साह का संगम उस समय देखने को मिला झज्जर में आयोजित भव्य कार्यक्रम के मंच पर एक साथ छह कलाकारों ने हनुमानजी का रूप धारण कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया. ढोल-नगाड़ों और शंखनाद की गूंज के बीच बजरंगबली के छह रूप मंच पर अवतरित हुए तो श्रद्धालु 'जय बजरंगबली' के नारों से गूंज उठे. 

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण यही विशेष प्रस्तुति रही. पारंपरिक वेशभूषा, गदा और मुकुट धारण किए कलाकार जब मंच पर पहुंचे तो लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया. इसके बाद जैसे ही ढोलक और नगाड़ों की थाप बजी, हनुमान बने कलाकारों ने नृत्य आरंभ कर दिया. उनके अद्भुत हाव-भाव और जोश ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया.  

आयोजकों ने बताया कि इस बार कार्यक्रम में नई झलक दिखाने के लिए छह कलाकारों को हनुमान जी का रूप दिया गया. उनका कहना था कि यह प्रस्तुति हनुमानजी की अपार शक्ति, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों ने इसे अविस्मरणीय पल बताया. दर्शकों में शामिल बुजुर्गों का कहना था कि ऐसा दृश्य उन्होंने पहली बार देखा है, जब एक साथ छह-छह हनुमान मंच पर उतरे हों. वहीं बच्चों और युवाओं ने भी इस झांकी का खूब आनंद लिया और फोटो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया. कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे. शहर और आसपास के गांवों से आए श्रद्धालुओं ने इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया. 

कुल मिलाकर, झज्जर में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि जहां आस्था और उत्साह मिलते हैं, वहां अद्भुत दृश्य सामने आते हैं. छह हनुमानों की यह झांकी लंबे समय तक लोगों की यादों में बस जाएगी. 

ये भी पढ़ें: नवमी पर हरियाणा के इस शक्तिपीठ में जरूर लगाएं हाजिरी, पूरी होगी हर मनोकामना

Input: सुमित कुमार

TAGS

HanumanHaryana newsJhajjar news
;