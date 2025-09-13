Haryana News: हरियाणा में अभी नहीं टली आफत, इस गांव में अब भी भरा 9 फीट तक पानी

Jhajjar News: हरियाणा के झज्जर जिले में बारिश और बाढ़ के कारण सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर किसी गांव का है तो वो गांव छुड़ानी धाम है. झज्जर के बहादुरगढ़ उपमंडल के गांव छुड़ानी में एक हजार एकड़ से ज्यादा फसल पानी में समा गई है. खेतों में फसल की जगह हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. इस वक्त खेतों में 4 से 9 फीट तक पानी भरा हुआ है. केसीबी ड्रेन में जलकुंभी और मछली के जाल लगा रखे हैं, जिसके कारण पानी का बहाव प्रभावित हो रहा है.

खुद एसडीएम नसीब कुमार ने मौके का जायजा लिया और उन्होंने भी माना है कि छुड़ानी के किसानों की सबसे खराब स्थिती है. उन्होंने कहा कि बारिश और ड्रेन ओवरफ्लो होने के कारण ये हालात बने हैं. उन्होंने सिंचाई विभाग के एक्सईएन को जलकुंभी निकालने और मछली के जाल हटवाने के निर्देश दिए हैं. एसडीएम का कहना है कि केसीबी का पानी कम होते ही पंप हाउस चालू करवाकर खेतों से पानी की निकासी कराएंगे.

वहीं किसानों ने भी एसडीएम के सामने ड्रेन की सफाई न होने की बात कही. किसानों ने बताया कि केसीबी ड्रेन का आधा हिस्सा रोहतक सिंचाई विभाग के पास है और आधा झज्जर सिंचाई विभाग के पास है. झज्जर सिंचाई विभाग अपने हिस्से में सफाई सही से नहीं करवाता है. जिसके कारण ड्रेन के हालात खराब हुए हैं. किसानों ने कहा कि उनकी धान की फसल तो पूरी तरह खराब हो गई है और अब अगर पानी की निकासी नही हुई तो गेहूं की बिजाई भी वो नहीं कर पाएंगे. किसानों ने कहा कि प्रकृति ने नहीं प्रशासन ने उनको डुबोया है . क्योंकि मातन लिंग ड्रेन से डिवाटरिंग बंद सिंचाई विभाग ने की. केसीबी ड्रेन की खस्ताहालत सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण ही हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: बीमा कंपनियों ने काटा धान का प्रीमियम, जलभराव से हुआ नुकसान क्लेम के मान्य नहीं

फिलहाल हालात छुड़ानी गांव में बेहद खराब है. डहरी क्षेत्र के साथ लगते गांव के सरकारी स्कूल में भी पानी भरा हुआ है. गांव से रिवाड़ी खेड़ा को जाने वाली सड़क पर भी पानी ही पानी है. ऐसे में अगर जल्द खेतों से पानी की निकासी शुरू नही करवाई गई तो छु़ड़ानी गांव के किसान सही में बड़ी मुसीबत के शिकार हो जाएंगे. जिन किसानों ने ठेके पर खेत लिए हैं वो पहले ही कर्जदार हो चुके हैं औैर अब अगर अगली फसल भी नही बो पाए तो उनके घर में खाने के दाने का संकट भी आ सकता है.

Input: सुमित कुमार