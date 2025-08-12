Haryana News: बहादुरगढ़ में पति ने की पत्नी की हत्या, पांच महीने पहले ही हुई थी शादी

बहादुरगढ़ में घरेलू कलेश के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे. सूत्रों के अनुसार, अनुपम अपने पति पर शक करती थी, जिससे उनके संबंधों में तनाव बढ़ गया था.
Haryana News: बहादुरगढ़ में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां घरेलू कलेश के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. यह घटना ओमेक्स फ्लैट्स के पास सराय गांव में हुई है. मृतका की पहचान अनुपम के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की निवासी थी. दोनों की शादी केवल 5 महीने पहले हुई थी.
शादी के बाद से ही अनुपम और उसके पति अनुभव के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे. सूत्रों के अनुसार, अनुपम अपने पति पर शक करती थी, जिससे उनके संबंधों में तनाव बढ़ गया था. घरेलू कलेश के चलते दोनों अपने परिवार से अलग रह रहे थे. पुलिस के अनुसार घटना की सूचना रात के समय मिली. इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्हें पता चला कि अनुभव ने अनुपम की गला दबाकर हत्या कर दी थी. यह झगड़ा रात में हुआ था.
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया. घटना की गंभीरता को देखते हुए, शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भेजा गया. इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस ने मृतका के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी है. परिवार के सदस्य बहादुरगढ़ पहुंचने के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
Input: सुमित कुमार