झज्जर में तेज रफ्तार का तांडव, पेड़ से टकराई कार, दो युवकों की दर्दनाक मौत

Jhajjar News: झज्जर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. यहां एक तेज रफ्तार गाड़ी संतुलन बिगड़ने के बाद पेड़ से जा टकरा गई. हादसा इतना जबरदस्त था कि कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में 34 वर्षीय मंजीत पुत्र सुभाष निवासी सोनीपत और 28 वर्षीय मंदीप पुत्र पवन निवासी गांव हरषाना बताए जा रहे हैं. शवों का पोस्टमार्टम झज्जर नागरिक अस्पताल में कराया गया. पुलिस अधिकारी अशोक ने बताया कि मंजीत और मंदीप अपनी पंच गाड़ी में सवार होकर किसी काम के लिए लोहारू गए थे.

यहां से वापस लौट रहे थे

लोहारू से काम निपटाने के बाद वह अपनी गाड़ी से वापिस सोनीपत लौट रहे थे. जब वह झज्जर के पास गांव जहाजगढ़ से बेरी की तरफ मु़डे़ तो उसी दौरान तेज रफ्तार के चलते उनकी कार का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद उनकी कार वहीं पर तेज गति से एक पेड़ से टकरा गई. हादसा इतना जबरदस्त था कि जहां कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए. वहीं कार में सवार मंजीत और मंदीप ने गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों की पहचान करने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया.

पुलिस कर रही जांच

यहां बाद में हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को दी गई. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने कार में फंसे शवों को बाहर निकालकर उनकी पहचान की पुष्टि की. इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर नागरिक अस्पताल भेजा गया. कुछ देर बाद मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दी गई. परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए. हादसे से परिजनों में शोक का माहौल है.

Input- Sumit Tharan