Jhajjar News: कंटेनर में मिला ड्राइवर का शव, परिजन बोले- फ्रिज में नहीं रखी बॉडी

Jhajjar Crime News: झज्जर के गांव पाहसौर में एक कंटेनर में बिहार के दरभंगा निवासी इंद्र सिंह यादव का शव मिलने का मामला सामने आया है. घटना बीते दिन की है, जब अस्पताल में लाए जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक के परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

मृतक के रिश्तेदार हरिराम यादव ने बताया कि इंद्र सिंह का शव झज्जर अस्पताल में लाया गया था, लेकिन किसी भी स्टाफ ने शव को फ्रीज में नहीं रखा. उन्होंने यह भी कहा कि शवगृह में रात को करीब 8 बजे शव को पहुंचाया गया और सुबह तक वह पंखे के नीचे ही रखा रहा, जिससे शव से बदबू आने लगी. परिजनों ने इस स्थिति पर विरोध जताया और कहा कि बिहार दरभंगा तक ले जाने में समय लगेगा, ऐसे में डि-कंपोज शव को कैसे लेकर जाएंगे.

सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और आवश्यक कागजी कार्रवाई की. परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया और अस्पताल में हंगामा किया. हालांकि, पुलिस और डॉक्टरों के समझाने के बाद परिजनों ने पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव को ले जाने पर सहमति जताई.

इंद्र सिंह यादव 47 वर्ष के थे और तीन छोटे बच्चों के पिता थे. गांववासियों ने बताया कि वह अपने परिवार के लिए हरियाणा के झज्जर में ड्राइवर की नौकरी करते थे. इंद्र हाल ही में राजस्थान के सुमेर सिंह की गाड़ी पर ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे.

मृतक के रिश्तेदार हरिराम यादव ने बताया कि इंद्र सिंह दो महीने पहले ही झज्जर आए थे. उन्हें गाड़ी में बेसुध हालत में पाया गया था. गाड़ी के मालिक सुमेर सिंह ने बताया कि उनके क्लीनर ने उन्हें सूचित किया कि इंद्र बेसुध पड़े हैं. इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल में भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

