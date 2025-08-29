Jhajjar News: तेहरवीं से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार, ऑटो-कार टक्कर में 3 की मौत
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर झज्जर

Jhajjar News: तेहरवीं से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार, ऑटो-कार टक्कर में 3 की मौत

Jhajjar Accident News: झज्जर में एक ही परिवार के तीन लोगों की हादसे में मौत हो गई है. दरअसल, परिवार अपने ही किसी रिश्तेदार के यहां तेरहवीं से वापस आ रहा था. तभी उनकी ऑटो से एक कार टक्करा गई और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो अन्य वयक्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 29, 2025, 04:28 PM IST

Jhajjar News: तेहरवीं से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार, ऑटो-कार टक्कर में 3 की मौत

Haryana News: झज्जर से एक मामला सामने आया है, जहां एक मौत पर शोक जताकर तेहरवीं की रस्म से अपने गांव वापिस लौट रहे एक परिवार की ऑटो कार से टकरा गई. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई. वहीं कुछ लोगों के घयाल होने की बात सामने आई है. घायलों की हालत खतरे से बाहर है. बता दें कि मरने वाले में परिवार की एक महिला और 2 अन्य लोग शामिल हैं, जिनका अलग-अलग स्थानों पर पोस्टमार्टम कराए जाने की कार्यवाई पुलिस द्वारा अमल में लाई गई है. बाद में मृतकों के शवों को परिजनों के हवाले कर दिया गया है. 

कैसे हुआ हादसा? 
वहीं इस हादसे को लेकर जिला पुलिस ने जानकारी दी कि हादसे के दौरान एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं 2 अन्य ने PGI और रिवाड़ी के अस्पताल में दम तोड़ा. तीनों मृतक एक ही परिवार के थे और गांव जाटौली के रहने वाले थे. मृतक परिवार अपने किसी रिश्तेदार के   तेहरवीं में आवल गांव गया था. वहां से तेहरवीं के कार्यक्रम को निपटाने के बाद जब यह परिवार ऑटो से वापिस लौट रहा था तभी बेरी गांव बाकरा मोड़ के पास इनकी ऑटो एक कार से टकरा गई. हादसा इतना भयानक था कि वहां पर अफरा-तफरी मच गई और सोहन लाल पुत्र औमप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई.  

उपचार के दौरान मौत 
अन्य को बेरी के सरकारी अस्पताल मे ले जाया गया. वहीं कुछ को रोहतक पीजीआई रेफर रैफर किया  गया. पुलिस के अनुसार रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान रामनिवास पुत्र बाबूलाल नामक व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया. एक महिला बिमला पत्नी लालाराम को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन घर आने के बाद उसकी हालत खराब हो गई. उसी दौरान ही परिजन रिवाड़ी के अस्पताल में उपचार के लिए ले गए. यहां उपचार के दौरान महिला बिमला ने भी दम तोड़ दिया. तीनों मृतकों का पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाकर झज्जर, पीजीआई रोहतक और रिवाड़ी में पोस्टमार्टम कराया और बाद में तीनों के शवों को परिजनों के हवाले कर दिया. इस मामले में पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ लापरवाहीं से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है.

