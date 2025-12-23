झज्जर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक के नीचे दबी कार, 5 की मौत

Jhajjar News: झज्जर में मंगलवार की शाम हुए एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई. मृतकों में चार यूपी के और एक झज्जर का बताया जा रहा है. हादसा एक पशु चारे से भरे ट्रक के नीचे चलती कार के दब जाने की वजह से हुआ. हादसे का मुख्य कारण क्या रहा इस बात का तो पता नहीं लग पाया है, लेकिन हादसे की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंच कर जेसीबी और राहगीरों की मदद से कार में दबे युवकों के शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भेज दिया.

कैसे हुआ हादसा?

हादसे में जान गंवाने वाले युवक घनश्याम, पुत्र रामअवतार, निवासी गांव सूहरा (UP) अपने साथ चार मजदूरों को लेकर गांव ऊंटलौधा से झज्जर की ओर आ रहा था. सभी लोग एक मकान की शटरिंग का काम पूरा करने के बाद डाबरा मंदिर के पास मजदूरों को छोड़ने जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया. घटना की पुष्टि मौके पर पहुंचे एसीपी सुरेंद्र कुमार ने की. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम रेवाड़ी बाईपास पहुंची, जहां देखा गया कि पशुचारे से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर चलती कार पर पलट गया था. ट्रक के नीचे कार पूरी तरह दब गई, जिससे उसमें सवार पांचों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस कर रही जांच

मृतकों में शामिल अखिलेश और जयवीर दोनों सगे भाई हैं. इनके अलावा मजदूर पिंटू और मुन्ना भी इसी हादसे के दौरान मौत के मुंह में समा गए. एसीपी का यह भी कहना है कि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों और जेसीबी की मदद से पशु चारे से भरे ट्रक के नीचे दबी कार से मृतकों के शवों को निकलवा कर उन्हें नागरिक अस्पताल भिजवाया गया. है. फिलहाल सभी मृतकों के शवों को झज्जर के नागरिक अस्पताल में रखवाया गया है और पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है.