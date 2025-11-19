झज्जर में बढ़ी ठंड, अस्पताल में रोज 100 मरीज, बच्चों में खांसी-जुकाम के मामले तेजी से बढ़े

Haryana News: झज्जर जिले में ठंड की दस्तक के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा. झज्जर नागरिक अस्पताल में रोजाना 90 से 100 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें अधिकतर छोटे बच्चों में खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं. अस्पताल प्रशासन इन दिनों बढ़ती भीड़ के बावजूद मरीजों को समय पर उपचार देने में जुटा हुआ है.

अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है. इसको देखते हुए अभिभावकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वे बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर रखें और शरीर को ढककर ठंड से बचाएं, ताकि संक्रमण से बचाव हो सके. चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल में सभी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं. इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर बच्चों को भर्ती करने के लिए बेड की भी पर्याप्त सुविधा मौजूद है.

ये भी पढ़ें: ये हरियाणा कांग्रेस है... हुड्डा-राव सामने बैठे, उधर मंच पर भिड़ गए 2 जिला अध्यक्ष

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, अस्पताल की व्यवस्थाओं के बीच मरीजों की परेशानियां भी सामने आई हैं. नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची एक महिला मरीज ने अस्पताल प्रबंधन की पोल खोलते हुए बताया कि सरकारी अस्पताल में आने के बावजूद दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं. मजदूरी करके अपना गुजर-बसर करने वाली इस महिला ने कहा कि मुफ्त इलाज की उम्मीद लेकर सरकारी अस्पताल आती हैं. लेकिन फिर भी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, जो गरीब वर्ग के लिए बड़ी समस्या है.

स्थानीय लोगों के अनुसार अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दवाइयों की सप्लाई और अन्य सुविधाओं की और मजबूती की आवश्यकता है. साथ ही मरीजों ने प्रशासन से मांग की है कि अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता की नियमित जांच की जाए, ताकि किसी भी जरूरतमंद को इलाज में दिक्कत का सामना न करना पड़े. बढ़ती ठंड और संक्रमण के इस समय में नागरिक अस्पताल की व्यवस्थाएं एक बार फिर चर्चा में हैं और लोगों की उम्मीद प्रशासन से यह है कि जल्द ही सभी कमियों को दूर कर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं.

इनपुट: सुमित कुमार