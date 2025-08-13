Jhajjar News: सिंचाई विभाग में JE की सैलरी कटौती पर हड़ताल जारी, एक्सईएन पर टॉर्चर का आरोप

Jhajjar News: जिले में सिंचाई विभाग के JE की 2 महीने में दो दिन की गैरहाजिर लगाने पर जेई एसोसिएशन के सदस्यों की तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रही. एसोसिएशन ने मांग न माने जाने पर अपना धरना जारी रखने का फैसला किया है. मामला विभाग के 2 जेई की दो महिने की दो दिनों की गैरहाजरी लगाने का है. आरोप है कि वह दोनों दिए आए थे, लेकिन एक्सईएन ने जानबूझकर गैरहाजिर दिखाकर कम सैलरी बनाई है.

गलत व्यवहार और टार्चर के लगे आरोप

वहीं जेई ने एक्सईएन पर गलत व्यवहार और टार्चर करने का आरोप लगाया. एसोसिएशन की तरफ से बुधवार को हड़ताल में झज्जर जोन के काफी संख्या में जेई हड़ताल पर रहे. उन्होंने मांग की है कि दोनों साथियों की सैलरी दी जाएं और जो सैलरी काटी गई है, उसका दोबार डेटा बनाया जाए. बताया गया है कि विजय कुमार नामक जेई ड्यूटी बादली में है और कार्यालय बहादुरगढ़ है. उसकी और उसके साथी की 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है. इसको लेकर वह एक्सईएन से भी मिले थे, लेकिन एक्सईएन ने सैलरी देने से मना कर दिया. वहीं पीआईएस का डेटा चेक किया तो उसमें से दोनों महीनों की एक-एक दिन की सैलरी गैरहाजिर दिखाकर जान बूझकर काटी गई है.

वहीं इस बारे में उन्हें न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही वह गैरहाजिर थे. एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार और राज्य महासचिव संदीप गुलिया ने बताया कि एक्सईएन की तरफ से उनके साथियों को टॉर्चर किया जाता ह.। उन्हें 70 किलोमीटर दूर ड्यूटी पर भेज देती है, जबकि उन्हें कोई टीएडीए भी नहीं दिया जाता है. जेई एसोसिएशन की तरफ से मांग की गई है कि जल्द दोनों की बिना कटौती के पूरी सैलरी दी जाए. अन्यथा पूरे प्रदेश में प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा. संगठन के पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि इस मामले में उनकी उच्चाधिकारियों से बातचीत चल रही है. सहमति न बनने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी. यह हड़ताल बड़े स्तर पर भी हो सकती है.

Input- Sumit Tharan