Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर झज्जर

झज्जर-बहादुरगढ़ रोड पर रफ्तार का कहर, फॉर्च्यूनर की टक्कर से युवक की मौत

Haryana News: झज्जर-बहादुरगढ़ रोड पर शहीदी पार्क के नजदीक शनिवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई. प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, तेज गति से आ रही एक फॉर्च्यूनर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक वाहन के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 21, 2026, 08:02 PM IST

Jhajjar News: झज्जर-बहादुरगढ़ रोड पर स्थित शहीदी पार्क के पास शनिवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी और युवक वाहन के नीचे आ गया. टक्कर इतना भीषण था कि युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

गाड़ी चालक मौक से फरार
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद फॉर्च्यूनर चालक गाड़ी सहित मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद सिटी थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया. मृतक की पहचान झज्जर के महराणा गांव निवासी सत्यवीर (पुत्र रामकिशन) के रूप में हुई है. हादसे की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल था.

फुटेज खंगाली जा रही है
शुरुआती जांच में सामने आया है कि फॉर्च्यूनर चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था. पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और मृत्यु कारित करने का मामला दर्ज कर लिया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा और मामले की गहन जांच जारी है. वहीं, क्षेत्र में लगातार बढ़ते सड़क हादसों को लेकर स्थानीय लोगों ने भी चिंता जताई है और मुख्य मार्गों पर सख्त निगरानी की मांग की है.

