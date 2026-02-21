Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana3117622
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर झज्जर

बहादुरगढ़ में बड़ी चोरी, दिल्ली पुलिसकर्मी के घर से चोरों ने उड़ाया 50 लाख का माल

हरियाणा के बहादुरगढ़ में चोरों ने दिल्ली पुलिस के जवान के घर निशाना बनाते हुए 50 लाख रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया.  घटना के समय घर के सभी सदस्य अंदर सो रहे थे, जबकि चोर दीवार फांदकर मकान में दाखिल हुए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.

Written By  Deepak Yadav|Last Updated: Feb 21, 2026, 01:45 PM IST

Trending Photos

बहादुरगढ़ में बड़ी चोरी, दिल्ली पुलिसकर्मी के घर से चोरों ने उड़ाया 50 लाख का माल

Haryana News: हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में चोरी की एक बड़ी और हैरान करने वाली वारदात सामने आई है. जहां अज्ञात चोरों ने दिल्ली पुलिस के एक जवान के घर को निशाना बनाते हुए करीब 50 लाख पर हाथ साफ कर दिया. घटना के समय घर के सभी सदस्य अंदर सो रहे थे, जबकि चोर दीवार फांदकर मकान में दाखिल हुए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.

10 लाख रुपये और 20 तोला सोना घर से चोरी
मिली जानकारी के अनुसार, चोरों ने घर के बाहरी कमरे में रखी अलमारी को निशाना बनाया और वहां से लगभग 10 लाख रुपये नकद, करीब 20 तोले सोने के आभूषण और लगभग 250 ग्राम चांदी के जेवरात चोरी कर लिए. सुबह जब परिवार के लोग जागे तो घर में सामान बिखरा देखकर चोरी की घटना का पता चला, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया गया. यह घटना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम के सामने स्थित न्यू वसंत विहार कॉलोनी की बताई जा रही है. चोरों ने बेहद सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया. इतना ही नहीं, सामने स्थित एक बंद पड़े मकान में भी चोरी का प्रयास किए जाने की बात सामने आई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है.

ये भी पढ़ेंदिल्ली में महिला बनी हैवान! मौसी ने ही ली भांजे की जान? जानें क्या है मामला

Add Zee News as a Preferred Source

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जमील अहमद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई. फोरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है, जो जरूरी साक्ष्य जुटाने में लगी है. इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके. फिलहाल पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है. पीड़ित परिवार ने भी इस मामले में मीडिया से दूरी बना रखी है. अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर इस चोरी की गुत्थी सुलझाने में सफल हो पाती है.
Input: सुमित कुमार

TAGS

Bahadurgarh newsBahadurgarh crime