Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर झज्जर

Written By  Deepak Yadav|Last Updated: Oct 23, 2025, 09:50 AM IST

झज्जर में तेज रफ्तार ट्राले ने ली नर्स की जान, ड्यूटी जाते समय दर्दनाक हादसा

Jhajjar Accident: झज्जर में गुरूवार की सुबह एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां एक तेज रफ्तार ट्राले ने स्कूटी सवार स्टॉफ नर्स को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना झज्जर-ग्वालीशन मार्ग पर रेलवे फाटक के क्रॉस करने के बाद हुई.

मृतक स्टॉफ नर्स की पहचान झज्जर के गांव ग्वालीशन की रहने वाली ममता के तौर पर हुई है. ममता गांव गिरावड़ के एक मेडिकल कॉलेज में स्टॉफ नर्स के रूप में काम करती थी. प्रतिदिन की तरह वह अपनी स्कूटी पर सवार होकर ड्यूटी पर जा रही थी. जब ममता रेलवे फाटक को ग्वालीशन मार्ग पर क्रॉस कर रही थी, उसी दौरान तेज गति से आए एक ट्राले ने उसकी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया. यह हादसा इतना गंभीर था कि ममता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।हादसे के बाद ट्राला चालक मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने बताया कि चालक ने अपने वाहन को छोड़कर भागने में सफल रहा. इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश पैदा कर दिया है. 112 डॉयल पर मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हादसा स्थल का मौका-मुआयना किया. मृतक स्टॉफ नर्स के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया गया. पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही आरोपी ट्राला चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है.
Input: सुमित कुमार

 

