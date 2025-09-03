Haryana News: झज्जर में जलभराव और गंदगी के कारण लोगों का हाल बेहाल, बच्चों को स्कूल जाने में हो रही परेशानी

Jhajjar News: स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस समस्या को लेकर वे कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया. हर बार बारिश होने पर यही स्थिति बन जाती है. नालों की सफाई न होने और ड्रेनेज सिस्टम की कमी की वजह से थोड़ी सी बारिश में ही कॉलोनियां तालाब जैसी नजर आने लगती हैं.
Jhajjar News: तेज बारिश ने झज्जर शहर की कॉलोनियों में जलभराव की गंभीर समस्या खड़ी कर दी है. राधा स्वामी कॉलोनी और सेक्टर-9 के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं. यहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिसके चलते कॉलोनी वासियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए अभिभावक उन्हें कंधे पर बैठाकर गंदे पानी से होकर ले जाने को मजबूर हैं.
स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस समस्या को लेकर वे कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया. हर बार बारिश होने पर यही स्थिति बन जाती है. नालों की सफाई न होने और ड्रेनेज सिस्टम की कमी की वजह से थोड़ी सी बारिश में ही कॉलोनियां तालाब जैसी नजर आने लगती हैं. जलभराव के कारण कई जगह बिजली कटौती करनी पड़ रही है. वहीं, पेयजल सप्लाई भी बाधित हो रही है. लोगों को पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है. कॉलोनी वासियों का कहना है कि जलभराव से न केवल आवाजाही प्रभावित हो रही है बल्कि गंदे पानी से बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है.
लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहा तो झज्जर शहर में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं. गली-मोहल्लों में पानी भरने से घरों में भी पानी घुसने का डर बना हुआ है. लोग हर वक्त परेशान हैं कि अचानक तेज बारिश हुई तो उनका सामान और मकान दोनों खतरे में आ सकते हैं. राधा स्वामी कॉलोनी और सेक्टर-9 के निवासियों ने शासन-प्रशासन से जल्द से जल्द स्थायी समाधान निकालने की मांग की है. उनका कहना है कि केवल कागजों में योजनाएं बनाने से समस्या खत्म नहीं होगी. जब तक नालों की सफाई और पक्के ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक कॉलोनियों का हाल यही रहेगा.
कॉलोनी वासियों ने कहा है कि पूरे सेक्टर 9 में बारिश का पानी भर गया है आने-जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जल भराव से महिला ने बताया कि सांप गुहवरे निकल आ रहे है. मच्छर मक्खियों ज्यादा होने के चलते और ज्यादा परेशानी बढ़ रही है.