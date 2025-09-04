Haryana News: झज्जर में जलभराव से परेशान लोग सड़कों पर उतरें, शिकायत को किया जा रहा था अनदेखा

Jhajjar News: पिछले कई दिनों से झज्जर जिले में हो रही बरसात ने जनजीवन को प्रभावित किया है. लगातार बारिश के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. जलभराव न केवल सड़कों पर, बल्कि अब लोगों के घरों में भी पहुंचने लगा है. इस स्थिति ने लोगों को नगर परिषद और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया है.

स्थानीय लोग लगातार नगर परिषद और प्रशासन को शिकायतें भेज रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है. लोग अपने घरों में जमा पानी के लिए चिंतित हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. यह स्थिति लोगों के लिए और भी चिंताजनक हो गई है क्योंकि बारिश के पानी ने उनके घरों में भी प्रवेश कर लिया है. गुरूवार को जब लोगों का सब्र का बांध टूटने लगा, तो उन्होंने सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया. यह प्रदर्शन झज्जर के गाजीकमाल गेट वाली श्मशान घाट के पास स्थित कालोनी में हुआ. स्थानीय लोगों ने श्मशान घाट के पास एकत्र होकर छोटे बाईपास पर जाम लगाने का प्रयास किया.

इस दौरान वार्ड पार्षद के पति भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा. लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया और उनकी अनदेखी के लिए उन्हें खरी-खोटी सुनाई, पार्षद की उपस्थिति से स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई. जैसे ही प्रशासन को लोगों के जाम लगाने की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस बल को मौके पर भेजा. पुलिस ने वहां पहुंचकर स्थिति को संभाला और लोगों को आश्वासन देकर शांत करने का प्रयास किया. प्रशासन ने इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए परिषद के कर्मचारियों को बुलाया और पानी की निकासी के लिए पम्प सेट लगवाने का प्रबंध किया.

इस दौरान मीडिया और पुलिस प्रशासन के सामने आक्रोशित लोगों ने अपनी भड़ास निकाली. उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से उनके क्षेत्र में जलभराव की समस्या बनी हुई है. उन्होंने ई-मेल के माध्यम से भी प्रशासन को सूचित किया था, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला, तो उन्होंने सड़कों पर उतरने का निर्णय लिया. स्थानीय महिलाओं ने भी अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। उनका कहना था कि शासन और प्रशासन उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. उनके घरों में दो से तीन फुट तक पानी जमा हो चुका है, और न तो पार्षद और न ही परिषद इस समस्या की तरफ ध्यान दे रहे हैं.

स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके क्षेत्र से पानी निकालने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, तो वे मजबूर होकर फिर से सड़कों पर उतर आएंगे. यह स्थिति न केवल झज्जर के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है.

Input: सुमित कुमार