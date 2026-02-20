बहादुरगढ़ में गर्भवती पत्नी की हत्या, पति ने लूट की कहानी रचकर किया गुमराह

हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी गर्भवती पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर वारदात को लूटपाट का रूप देने की कोशिश की. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह मामला किसी बाहरी हमले का नहीं, बल्कि पति द्वारा रची गई साजिश का था.
Trending Photos
Haryana News: हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी गर्भवती पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर वारदात को लूटपाट का रूप देने की कोशिश की. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह मामला किसी बाहरी हमले का नहीं, बल्कि पति द्वारा रची गई साजिश का था.
2025 में हुई थी शादी
मृतका की पहचान 27 वर्षीय महक के रूप में हुई है, जो पेशे से बैंकर थीं और दो महीने की गर्भवती बताई जा रही हैं. उनके पति अंशुल धवन (उम्र 31 वर्ष) पर आरोप है कि उन्होंने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते इस वारदात को अंजाम दिया. दंपति की शादी वर्ष 2025 में तयशुदा विवाह के तहत हुई थी और दोनों गुरुग्राम में रह रहे थे. बताया जा रहा है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर दोनों हिसार गए थे, जहां उन्होंने परिवार के साथ समय बिताया. इसके बाद वे महक के मायके हांसी से वापस गुरुग्राम लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठी.
ये भी पढ़ें: AI Impact Summit के चलते दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन, आज इन रूट्स पर रहेगा असर
कैंची से हमला कर की हत्या
आरोप है कि विवाद के दौरान अंशुल ने पहले महक का गला दबाया और फिर कैंची से हमला कर उनकी हत्या कर दी. वारदात के बाद उसने पुलिस को फोन कर दावा किया कि झज्जर जिले के बादली क्षेत्र के पास कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी कार रोककर लूटपाट की कोशिश की और इसी दौरान उसकी पत्नी की हत्या कर दी. हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस को मामला संदिग्ध लगा. पूछताछ के दौरान अंशुल के बयान बार-बार बदलते रहे, जिससे जांच टीम को शक हुआ. कड़ी पूछताछ में उसने अंततः अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने पहले से ही हत्या की योजना बनाई थी और इसके लिए कैंची साथ लेकर चला था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. यह घटना घरेलू विवाद और आपसी अविश्वास के गंभीर परिणामों को उजागर करती है.